Атакувальний півзахисник Бернард готується до нової сторінки у своїй кар'єрі.

Панатінаїкос оголосив про завершення співпраці з 31-річним бразильцем, який отримав статус вільного агента.

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"Зелені" безкоштовно підписали Бернарда влітку 2022-го. Він провів за клуб 85 матчів, оформивши 13 голів та 15 асистів. На прощання хавбеку вдалося здобути свій єдиний трофей з ПАО – Кубок Греції.

Нагадаємо, Бернард досі залишається найдорожчим трансфером в історії Шахтаря. У 2013-му "гірники" віддали за зірку Атлетіко Мінейро 25 млн євро, але той не виправдав інвестицій. Донецький клуб він також покидав вільним агентом.

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