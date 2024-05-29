У першому поєдинку плей-офф за УПЛ Лівий берег на виїзді поступився Оболоні (0:1). Дивіться відео гола та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Оболонь могла виходити вперед вже на 5-й хвилині, але Мороз головою замкнув кутовий вище воріт. Розкішний шанс змарнував Краснопір після виходу сам на сам – перемудрив, наступив собі на ногу і втратив момент. В середині тайму Лівий берег огризнувся замиканням кутового від Сівакова – Рибка нагадав всім своє славне минуле.

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Оболонь забила на початку другого тайму – вдалось реалізувати черговий кутовий: Карась головою скинув майже на лінію воріт, де перебував Мороз і той переправив сферу у сітку. "Пивовари" могли громити суперника, але Механів немов зачаклував свої ворота, тягнучи все підряд.У доданий час Дедух міг рятувати Лівий берег, але на добиванні після розіграшу кутового пробив повз ворота.