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Зоря – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

17:00 404 Читать на русском
Зоря – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Зоря мінімально обіграла Олімпік / фото УПЛ

У 20 турі УПЛ Зоря мінімально обіграла Олімпік. Дивіться відео гола та огляд матчу Зоря – Олімпік.

76’ Владислав Кабаєв
 
76’ Владислав Кабаєв

Підопічні Віктора Скрипника зуміли реалізувати лише один з багатьох гольових моментів і таки здобули надважливу перемогу в боротьбі за друге місце. Єдиний гол у матчі забив Владислав Кабаєв, який після подачі з кутового і невдалих дій гравця Олімпіка розстріляв ворота з близької відстані.

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Ця перемога дозволила Зорі випередити київське Динамо і розташуватися на другому місці УПЛ. "Біло-сині" відстають на одне очко.

Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів

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