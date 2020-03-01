Зоря – Олімпік – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У 20 турі УПЛ Зоря мінімально обіграла Олімпік. Дивіться відео гола та огляд матчу Зоря – Олімпік.

Підопічні Віктора Скрипника зуміли реалізувати лише один з багатьох гольових моментів і таки здобули надважливу перемогу в боротьбі за друге місце. Єдиний гол у матчі забив Владислав Кабаєв, який після подачі з кутового і невдалих дій гравця Олімпіка розстріляв ворота з близької відстані.

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Ця перемога дозволила Зорі випередити київське Динамо і розташуватися на другому місці УПЛ. "Біло-сині" відстають на одне очко.

Зоря вирвала перемогу в Олімпіка та потіснила Динамо із зони Ліги чемпіонів