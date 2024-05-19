Бущан шкодує про 150 матчів за Динамо – голкіпер збірної України мав інші плани
Воротар "біло-синіх" Георгій Бущан поділився думками щодо виступу команди у поточному сезоні після перемоги над Кривбасом (3:1) у передостанньому турі УПЛ.
"Перемога – це приємно, але я все ж засмучений, тому що в попередній грі нам не вдалося дотиснути Шахтар та відіграти відставання, аби ми до останнього туру боролися за чемпіонство. Тому з Кривбасом була гра, у якій результат був не такий важливий, і ми могли експериментувати на майбутнє.
Вернидуб відмовився вітати Динамо зі сріблом: "Усі команди повинні бути в рівних умовах"
Приємно було отримати привітання з ювілейним матчем, приємно грати за такий великий клуб, як Динамо, але, на жаль, поки я зіграв тільки 150 поєдинків. Хочеться більше, і міг би зіграти більше, але маємо, що маємо.
Як я оціню цей сезон для Динамо? Американські гірки. Кінцівку осінньої частини та період після зимових зборів ми трохи вирівняли, але... Навесні теж були матчі, у яких ми подарували очки суперникам, і це не дало нам можливості змагатися до останнього туру за чемпіонство", – цитує Бущана офіційний сайт киян.
Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. За головну команду виступає з 2017 року. Його контракт з киянами чинний до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює його у 7 млн євро.
До слова, Динамо вже гарантувало собі срібні медалі чемпіонату – за тур до фінішу команда з 66-ма очками йде другою.
Динамо переграло Кривбас: Шапаренко забив шедевр, експерименти Шовковського не прибрали проблему