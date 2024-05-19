"Перемога – це приємно, але я все ж засмучений, тому що в попередній грі нам не вдалося дотиснути Шахтар та відіграти відставання, аби ми до останнього туру боролися за чемпіонство. Тому з Кривбасом була гра, у якій результат був не такий важливий, і ми могли експериментувати на майбутнє.

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Приємно було отримати привітання з ювілейним матчем, приємно грати за такий великий клуб, як Динамо, але, на жаль, поки я зіграв тільки 150 поєдинків. Хочеться більше, і міг би зіграти більше, але маємо, що маємо.

Як я оціню цей сезон для Динамо? Американські гірки. Кінцівку осінньої частини та період після зимових зборів ми трохи вирівняли, але... Навесні теж були матчі, у яких ми подарували очки суперникам, і це не дало нам можливості змагатися до останнього туру за чемпіонство", – цитує Бущана офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо. За головну команду виступає з 2017 року. Його контракт з киянами чинний до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює його у 7 млн євро.

До слова, Динамо вже гарантувало собі срібні медалі чемпіонату – за тур до фінішу команда з 66-ма очками йде другою.

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