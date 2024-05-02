"Чем было вызвано то, что в матче с Динамо Верес играл фактически резервным составом? У нас впереди решающий отрезок чемпионата. В понедельник – важнейшая и принципиальнейшая для нас игра, против Миная. Это будет лобовой матч, в котором на кону будет не три, а все шесть очков. А потом еще три ключевые игры – все против соперников, которые, как и мы, решают вопрос с сохранением прописки в Премьер-лиге. То есть с прямыми конкурентами.

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Поэтому определенная ротация, учитывая небольшое время на восстановление, конечно была необходима. Хотя бы для того, чтобы получить информацию об игроках, которые нечасто попадают в состав. Плюс к тому, накануне мы проиграли Руху 1:3, проведя очень плохой второй тайм. И это также стало поводом для определенных изменений в составе на игру с Динамо. Поэтому не надо здесь искать какой-то измены, а тем более выстраивать какие-то конспирологические версии.

В общем это было сугубо тренерское решение, которое было вполне логичное и понятное. Я на выбор Шандрука никак не влияю: это его компетенция и его приход. Я сам узнал состав на матч с Динамо за два часа до игры. И скажу откровенно, меня он тоже немного удивил. Особенно вратарская позиция. Все-таки Ющишин – это наш третий голкипер. Хотя, сейчас он фактически второй, потому что Паст тяжело травмирован.

Но в этом я вижу определенную тренерскую стратегию: пусть игроки понимают, что в команде всегда есть конкуренция, и каждый может попасть в состав в любом матче.

И кстати, если возвращаться к матчу с Динамо, то в первом тайме мы, несмотря на все, выглядели очень прилично. Спокойно и организованно отражали все динамовские атаки. До первого гола они не нанесли ни одного удара по нашим воротам.

Да и сам первый гол... Если бы стенка не рассыпалась, а приняла удар на себя, его могло бы и не быть. А сохрани мы нули до перерыва, кто знает, как бы все сложилось дальше. Возможно бы такая тактика на игру сработала, и тогда бы все говорили, что это было абсолютно правильное решение – выставить именно такой состав", – сказал Надеин в комментарии UA-Футбол.

Напомним, после 26-ти туров Верес занимает в турнирной таблице УПЛ четырнадцатую строчку, набрав 20 очков.

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