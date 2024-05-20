Біль Луніна і Довбика у відеоогляді матчу Вільяреал – Реал – 4:4
00:03 - Читать на русском
Вільяреал та Реал розписали божевільну нічию у 37-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу.
завершено
Арда Гюлер 14’
Хоселу 30’
Лукас Васкес 40’
Арда Гюлер 45+2’
14’ Арда Гюлер
30’ Хоселу
40’ Лукас Васкес
45+2’ Арда Гюлер
Реал легко громив суперника 4:1 до перерви, але потім так само легко все розгубив. Відразу двоє українців отримали неприємні новини.
Лунін пропустив 4 від головного конкурента Довбика – Реал розписав шалену нічию з Вільяреалом
З Андрієм Луніним все зрозуміло – пропустив 4 голи і явно не додав собі шансів вийти у фіналі ЛЧ. Крім цього, Реал "підставив" Артема Довбика. Усі м'ячі у ворота Мадрида наколотив Александер Сьорлот, який став новим лідером бомбардирських перегонів Ла Ліги. У форварда Вільяреала 23 точні удари, а Довбик має 21.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter