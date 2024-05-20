"Як вам сказати… Ще в зимовий період володіли інформацією, що є якісь питання. Ви ж розумієте, що команда залежить від однієї людини. До останнього моменту ще не знаємо, що буде далі. Десь уже відсотків 70 хлопців домовилися з іншими командами, вже попідписували контракти.

Карпати підписали гравця СК Дніпро-1 – трансфер ознаменував війну агентів

У лютому зібралися всі хлопці та сказали, що разом дограємо чемпіонат. Вже всі все розуміли. Тож ми домовилися, що разом дограємо чемпіонат. Слово "дограємо" – ви ж розумієте. Хтось боїться травму отримати, у когось футболка СК Дніпро-1, а під нею – інша футболка", – наводить слова Максимов Football Hub.

Нагадаємо, що першу половину сезону дніпряни завершили серед лідерів УПЛ, але після зимової перерви результати стали гіршими. Однак СК Дніпро-1 за туру до завершення чемпіонату перебуває в зоні єврокубків.

Шахтар зазнав першої втрати очок у весняній частині УПЛ – "гірники" 4 години страждали проти СК Дніпро-1