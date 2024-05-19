Ювентус на офіційному сайті повідомив, що Паоло Монтеро очолить "Стару Синьйору" до кінця сезону.

Ювентус офіційно звільнив Аллегрі після істерики у фіналі Кубка Італії

Туринці залишились без головного тренера після звільнення Массіміліано Аллегрі – ганебна поведінка алленаторе після перемоги в Кубку Італії стала останньою краплею для керівництва. А вже влітку Ювентус спробує заманити Тьяго Мотту, який зумів вивести Болонью в Лігу чемпіонів.

Додамо, що Монтеро з 2022-го року працював у системі Ювентуса, очолюючи команди U-19 та U-21. Легендарний уругваєць також має досвід роботи наставником аргентинських Бока Унідос, Колона, Росаріо Сентраль та Сан-Лоренсо, а також італійського Самбенедеттезе. Ювентус гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон – 4 місце в Серії А та рівна кількість очок з Болоньєю, яка випереджає "б'янконері" за додатковими показниками.

"Я відірву тобі обидва вуха": після фіналу Кубка Аллегрі погрожував журналісту – повна реконструкція зриву тренера Юве