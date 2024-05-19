Ювентус офіційно призначив легенду клубу на місце Аллегрі до кінця сезону
Туринський гранд після відставки Массіміліано Аллегрі знайшов нового наставника.
Ювентус на офіційному сайті повідомив, що Паоло Монтеро очолить "Стару Синьйору" до кінця сезону.
Ювентус офіційно звільнив Аллегрі після істерики у фіналі Кубка Італії
Туринці залишились без головного тренера після звільнення Массіміліано Аллегрі – ганебна поведінка алленаторе після перемоги в Кубку Італії стала останньою краплею для керівництва. А вже влітку Ювентус спробує заманити Тьяго Мотту, який зумів вивести Болонью в Лігу чемпіонів.
Додамо, що Монтеро з 2022-го року працював у системі Ювентуса, очолюючи команди U-19 та U-21. Легендарний уругваєць також має досвід роботи наставником аргентинських Бока Унідос, Колона, Росаріо Сентраль та Сан-Лоренсо, а також італійського Самбенедеттезе. Ювентус гарантував собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон – 4 місце в Серії А та рівна кількість очок з Болоньєю, яка випереджає "б'янконері" за додатковими показниками.
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