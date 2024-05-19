ЛНЗ на останніх хвилинах здолав Зорю у поєдинку 29-го туру УПЛ. Читайте огляд гри ЛНЗ – Зоря, яка відбулась 19 травня 2024 року, на "Футбол 24".

ЛНЗ та Зоря розташувались в середині таблиці, а результат гри не вплинув би кардинально на їхні позиції. ЛНЗ на правах господарів більше володів ініціативою, але Зоря повела в рахунку на 19-й хвилині. Це Яцик протягнув м'яч з центра поля фактично до штрафного суперників та точно пробив у дальній кут – 0:1!

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Олександр міг і подвоїти перевагу, але Пеньков кулаками перевів його удар через поперечку. Перед перервою Яцик міг асистувати Мічіну, але той пробив вище воріт. Перший тайм завершився мінімальною перевагою Зорі, але ЛНЗ на старті другої половини відігрався. Яшарі навісив з кутового, і здавалось, що забив прямим ударом, але на повторі стало зрозуміло, що це Саліху підправив м'яч на дальній стійці.

Після цього вже ЛНЗ міг повести в рахунку, але Сапутін впорався з ударом Тілля. В матчі побільшало жовтих: арбітр показав "гірчичник" Азіангбе, Пасічу та Бутку (останньому – за розмови). ЛНЗ під кінець гри був ближчий до перемоги. Непоганий момент створив Олійник після виходу на заміну, але Сапутін не дав забити поміж ніг. А на 87-й хвилині Денис вирвав перемогу – нападник заніс м'яч у ворота після скидки Саліху в центр. Цей гол став переможним.

Таким чином, ЛНЗ набрав 38 очок та закріпився на сьомому місці, а Зоря залишилась восьмою з 32 пунктами.

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