Рівненський клуб у цьому році більше не зможе розраховувати на свого голкіпера Євген Паста.

"Півтора року тому в мене був розрив хрестоподібної зв'язки на тому ж лівому коліні. Тільки тоді я виступав за одеський Чорноморець. Пригадується, оперували мене в Києві, проте в іншій клініці.

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Цього разу операція тривала 4 години, хірург Скибинський також навів порядок з боковою зв'язкою та меніском. Все це коштом Вереса. Через 4 тижні повинен приїхати на консультацію до Скибинського, аби він знав, як проходить процес відновлення.

Я ще не визначився, де відбуватиметься реабілітація, не виключено, що звернусь за допомогою до львівських медиків.

Скільки буду перебувати на лікарняному? Думаю, що близько семи місяців, тому зможу вийти на поле вже тільки наступного року. Звичайно, дуже хочу, аби Верес зберіг прописку в еліті", – розповів Паст у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Євген не зумів дограти матч 23-го туру УПЛ проти Оболоні (3:0) – на 82-й хвилині поєдинку він невдало впав, відбиваючи удар суперника і був змушений достроково залишити поле. У поточному сезоні 36-річний кіпер провів за Верес 15 матчів в УПЛ, в яких пропустив 22 голи (ще у 4 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з рівнянами чинний до літа 2024 року.

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