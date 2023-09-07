Корітіба оголосила про перехід 30-річного Хесе Родрігеса. Він приєднався до команди на правах вільного агента, інформує офіційний Twitter бразильського клубу.

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Угода розрахована лише на 4 місяці – до завершення сезону в Бразилії. Останнім клубом 30-річного Хесе була Сампдорія. За останні 6 років колишній форвард Реала забив лише 26 голів, зате став фігурантом гучного секс-скандалу, який спричинив його відхід із ПСЖ.

У складі Реала Хесе Родрігес двічі виграв Лігу чемпіонів. За мадридську команду форвард зіграв 94 матчі, забив 18 голів та віддав 15 асистів. Також пограв за ПСЖ, Бетіс, Лас-Пальмас, лісабонський Спортінг і Сток Сіті.

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