Мессі, Роналду та ще 15 суперзірок у глибокій старості – ШІ показав, як виглядатимуть футболісти через 50 років
22:30 - Читать на русском
Штучний інтелект згенерував картинки, з допомогою яких можна уявити, якими будуть нинішні зірки в похилому віці.
Ліонель Мессі
Кіліан Мбаппе
Кріштіану Роналду
Неймар
Гарет Бейл
Харрі Кейн
Роберт Лєвандовскі
Садьйо Мане
Лука Модріч
Мохамед Салах
Златан Ібрагімовіч
Кевін де Брюйне
Анхель Ді Марія
Карім Бензема
Еден Азар
Рахім Стерлінг
Антуан Грізманн
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