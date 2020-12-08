Іспанець розійшовся зі своєю дружиною, Аурою Руїс, заради її подруги та колеги в модельному бізнесі Росіо Амар.

ПСЖ офіційно розірвав контракт з Хесе Родрігесом

Як повідомляє The Sun, конфлікт між Хесе та його дружиною став публічним на зйомках реаліті-шоу La casa fuerte. У своєму Instagram коханка футболіста розповіла, що мала інтимні стосунки з Родрігесом в одному з нічних клубів Мадрида.

Ця ситуація, як і участь Хесе у вечірці без засобів захисту проти коронавірусу, вплинули на рішення президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі розірвати контракт із гравцем, який зіграв за парижан 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи після приходу в 2016 році.

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