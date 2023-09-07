Знаменитий екс-нападник Реала і збірної Іспанії Рауль Гонсалес Бланко став одним із претендентів на посаду наставника Вільяреала.

Нещодавно "жовта субмарина" звільнила Кіке Сетьєна, під керівництвом якого набрала лише 3 очки у 4-х турах Ла Ліги. Такий старт коштував 64-річному тренеру роботи.

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Одним із можливих варіантів для Вільяреала став легендарний Рауль, який нині очолює молодіжну команду мадридського Реала. На цей момент саме легенда "бланкос" вважається фаворитом, інформує Fichajes з посиланням на DAZN.

Під керівництвом 46-річного тренера "вершкові" виграли Юнацьку лігу УЄФА 2019/20. Рауль є одним із варіантів заміни Карло Анчелотті, який після відходу з Реала очолить збірну Бразилії. Окрім Рауля, Вільяреал розглядає кандидатури Хулена Лопетегі та Кіке Санчеса Флореса.

Все вирішиться у найближчі дні. Очікується, що "жовта субмарина" призначить нового наставника до завершення міжнародної паузи. Наступний матч у Ла Лізі Вільяреал зіграє 17 вересня проти Альмерії.

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