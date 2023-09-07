Скандальный экс-форвард Реала продолжит карьеру в Бразилии, подписав нетипичный контракт
Испанский нападающий Хесе Родригес наконец-то нашел новый клуб. Бывший игрок мадридского Реала стал игроком Коритибы.
Коритиба объявила о переходе 30-летнего Хесе Родригеса. Он присоединился к команде на правах свободного агента, сообщает официальный Twitter бразильского клуба.
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Соглашение рассчитано всего на 4 месяца – до завершения сезона в Бразилии. Последним клубом 30-летнего Хесе была Сампдория. За последние 6 лет бывший форвард Реала забил всего 26 голов, зато стал фигурантом громкого секс-скандала, который вызвал его уход из ПСЖ.
В составе Реала Хесе Родригес дважды выиграл Лигу чемпионов. За мадридскую команду форвард сыграл 94 матча, забил 18 голов и отдал 15 ассистов. Также поиграл за ПСЖ, Бетис, Лас-Пальмас, лиссабонский Спортинг и Сток Сити.
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