Коритиба объявила о переходе 30-летнего Хесе Родригеса. Он присоединился к команде на правах свободного агента, сообщает официальный Twitter бразильского клуба.

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Соглашение рассчитано всего на 4 месяца – до завершения сезона в Бразилии. Последним клубом 30-летнего Хесе была Сампдория. За последние 6 лет бывший форвард Реала забил всего 26 голов, зато стал фигурантом громкого секс-скандала, который вызвал его уход из ПСЖ.

В составе Реала Хесе Родригес дважды выиграл Лигу чемпионов. За мадридскую команду форвард сыграл 94 матча, забил 18 голов и отдал 15 ассистов. Также поиграл за ПСЖ, Бетис, Лас-Пальмас, лиссабонский Спортинг и Сток Сити.

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