Антигероєм гри став нападник Діназа В'ячеслав Шевченко. Він з'явився на полі після перерви, однак відіграв тільки 20 хвилин. На 66-й хвилині форвард отримав червону картку від головного арбітра Василя Файди за неспортивну поведінку.

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Після цього 38-річний Шевченко підійшов до арбітра і повторив легендарний удар Зідана з фіналу ЧС-2006. Тільки замість Марко Матерацці, який тоді постраждав від француза, жертвою дій гравця Діназа став рефері поєдинку.

В'ячеслав Шевченко ще й намагався з'ясувати стосунки з арбітром, але зробити цього йому не дали інші футболісти. На момент інциденту Гірник-Спорт вигравав 1:0, а наприкінці гри забив ще раз. Що стосується гравця-порушника, то його поведінку, схоже, розгляне КДК УАФ.

Цього року схожий інцидент вже був. Вадим Червак, який на той момент виступав за Полісся, штовхнув арбітриню Софію Причину. КДК УАФ дискваліфікував грубіяна на 6 місяців, але потім скоротив термін відсторонення до 3-х місяців. Полісся розірвало з ним контракт, а згодом Червак перейшов у Металіст 1925.