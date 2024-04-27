Львівські Карпати у 6-му турі другого етапу Чемпіонської групи Першої ліги на виїзді зійдуться з Полтавою. Онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Полтава – Карпати стартує о 12:30. Зустріч відбудеться на стадіоні Молодіжний у Полтаві.

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Де дивитися Полтава – Карпати? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал ПФЛ. Окрім цього, дивитися матч онлайн у прямому ефірі можна в цій новині.

Нагадаємо, минулого тижня Карпати зазнали першої домашньої поразки у сезоні, поступившись принциповому супернику за вихід в УПЛ – Інгульцю (1:2). Попри це, "зелено-білі" очолюють турнірну таблицю з 57 очками.

Полтава йде шостою з 34 очками і відстає на три пункти від четвертої сходинки, яка дозволяє зіграти у плей-офф за вихід у Прем'єр-лігу.

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