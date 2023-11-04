В матче 15-го тура Первой лиги Горняк-Спорт – Диназ (2:0) произошел нетипичный инцидент, который еще будет иметь последствия.

Антигероем игры стал нападающий Диназа Вячеслав Шевченко. Он появился на поле после перерыва, однако отыграл всего 20 минут. На 66-й минуте форвард получил красную карточку от главного арбитра Василия Файды за неспортивное поведение.

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После этого 38-летний Шевченко подошел к арбитру и повторил легендарный удар Зидана из финала ЧМ-2006. Только вместо Марко Матерацци, тогда пострадавшего от француза, жертвой действий игрока Диназа стал рефери поединка.

Вячеслав Шевченко еще пытался выяснить отношения с арбитром, но сделать этого ему не дали другие футболисты. На момент инцидента Горняк-Спорт выигрывал 1:0, а в конце игры забил еще раз. Что касается игрока-нарушителя, то его поведение, похоже, рассмотрит КДК УАФ.

В этом году похожий инцидент уже был. Вадим Червак, на тот момент выступавший за Полесье, толкнул арбитра Софию Причину. КДК УАФ дисквалифицировал грубияна на 6 месяцев, но затем сократил срок отстранения до 3 месяцев. Полесье разорвало с ним контракт, а впоследствии Червак перешел в Металлист 1925.