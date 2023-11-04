У суботу, 4 листопада, відбулися три матчі 15-го туру Першої ліги 2023/24. Ще дві гри перенесли на неділю. Рахунки і огляд матчів читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 15-й тур

Металіст – Буковина – 2:3

Голи: Рязанцев, 30, Ісаєнко, 51 – Фарасєєнко, 19, Палагнюк, 82 (пен), 84

Вилучення: Прокопчук, 90+5 (Буковина)

Гірник-Спорт – Діназ – 2:0

Голи: Посєвкін, 7, Подрезан, 85

Вилучення: Шевченко, 66 (Діназ)

Поділля – Хуст – 4:1

Голи: Войтіховський, 6, Задоя, 24, Боженар, 57, Пріхна, 63 – Іванов, 90

Епіцентр – Карпати Львів – матч зіграють 5 листопада о 12:00

МФК Металург – Інгулець – матч зіграють 5 листопада о 12:00

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Металіст знову не виграв, довівши серію без перемог до 11-ти матчів. Харків'яни були близькі до трьох очок у грі з Буковиною, однак дубль Палагнюка за дві хвилини наприкінці поєдинку приніс чернівецькій команді перемогу. Буковина піднялася на 5 місце групи А, Металіст на дні таблиці.

Гірник-Спорт обіграв Діназ, забивши по голу на початку і наприкінці гри. Підопічні Олександра Головка йдуть передостанніми у групі Б, Гірник-Спорт піднявся на 7 місце без серйозних шансів на фініш у верхній частині.

У ще одному матчі суботи Поділля без проблем розгромило Хуст, дозволивши супернику забити гол престижу тільки на останніх хвилинах. Закарпатці посідають передостаннє місце групи А, Поділля піднялось на 7 позицію, маючи примарні шанси на фініш у чемпіонській групі.

Матчі Епіцентр – Карпати Львів та МФК Металург – Інгулець перенесли через тривалу повітряну тривогу, внаслідок якої провести поєдинки сьогодні було неможливо. Обидва матчі зіграють у неділю, 5 листопада.

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