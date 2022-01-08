СК Дніпро-1 має намір попрощатися з трьома виконавцями, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

СК Дніпро-1 зацікавився двома гравцями Зорі

Раніше вже повідомлялося, що клуб не бачить перспектив у співпраці з голкіпером Євгеном Пастом. 33-річного гравця ніби-то хоче запросити у Чорноморець Роман Григорчук, який раніше вже працював з воротарем.

Окрім того, Ігор Йовічевіч не бачить у своїй команді 30-річного захисника Володимира Адамюка та 25-річного хавбека Ігоря Когута. Клуб не буде продавати гравців проти їхньої волі, але не гарантує футболістам місця у складі. Зазначається, що на обох виконавців є попит серед клубів УПЛ.

У поточному сезоні Паст провів за дніпрян чотири матчі, в яких пропустив п'ять голів (Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро). На рахунку Адамюка один гол у 12 поєдинках (400 тисяч євро), а Когут відзначився одним м'ячем у 15 зустрічах (500 тисяч євро).

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