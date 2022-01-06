Було вже традиційно неспокійно, але й досить легко та фартово. Гроза авторитетів (Алькояно вибив Реал та Уеску в минулому сезоні, Леванте – в нинішньому) цього разу виявилася лише тим, ким є у третьому дивізіоні чемпіонату Іспанії. А саме – середняком. Так-так. Якщо минулого року одним з антигероїв протистояння був наш голкіпер, то зараз розчарував 42-річний воротар Хосе Хуан, який у попередній зустрічі звітних суперників потягнув 10 ударів "вершкових". Тепер же він навіть у свої ворота забив. Як і торік, Мілітао відкрив рахунок ще до перерви. Лунін знову пропустив у 2 таймі, хоча зараз особливо звинувачувати нема підстав.

Сейви Луніна у відеоогляді матчу Алькояно – Реал – 1:3

Різниця в тому, що дивні курйозні м'ячі цього разу залітали на користь мадридців. На тверезу голову повторити такий автогол п'ятою воротареві буде неможливо. Як написав фанатський портал Managing Madrid: "Лунін виганяє деяких привидів". Фактично лише одне ім'я стартового складу Реала іспанські ЗМІ та вболівальники дізналися задовго до першого свистка арбітра. Анчелотті підтвердив, що починатиме український воротар. Через примхи долі та складний календар це був лише другий його матч за Мадрид. І саме там, де зіграв дебютний поєдинок. Та поразка вкупі з показовою недовірою Зідана і блискучими шоу Куртуа налаштувала безліч фанатів "бланкос" дуже скептично щодо перспектив Андрія.

Here’s @emctear’s talking points from Real Madrid’s Copa del Rey revenge over Alcoyano. Including:

-Lunin exorcising some ghosts

-Hazard, Rodrygo and Asensio as a front three

-Ancelotti being up for the cup https://t.co/w246uX5RCt — Managing Madrid (@managingmadrid) January 5, 2022

Тому одне з головних питань напередодні двобою полягало в тому, чи витримає Лунін тиск минулого. Нова поразка означала б пришвидшення відходу. Насамперед тому, що запасний воротар втрачав основне джерело ігрової практики – кубкові матчі. А другий рік поспіль сидіти і чекати однієї-двох ігор на фініші сезону Ла Ліги (і то, якщо пощастить виграти чемпіонат достроково) було б безглуздо. Гра в Алької довела, що екс-воротар Зорі змужнів.

Фанати Реала теж вважають, що він впорався дуже добре. "Був дуже зайнятий у першому таймі, але відіграв справді впевнено. По-справжньому критикувати Луніна за пропущений гол означає придиратися. Хоча він і спробував витягнути м'яч не тою рукою. Було б добре, якби він вийшов у стартовому складі й у наступній грі Кубка, а не чекав ще рік на черговий шанс. Продемонстрував швидкість рефлексів з двома гарними сейвами у першому таймі. Анчелотті вказав на потребу покращити гру ногами, але в іншому завдання виконав".

Managing Madrid оцінив Луніна на 7 балів, більше отримали тільки Мілітао (8) та Альба (7,5). Гірших балів удостоїлися відразу 6 партнерів з основи. Defensa Central з тою ж сімкою: "Українець виправдав сподівання. Він діяв дуже вдало у всіх епізодах, а при цьому не довелося витискати з себе максимум. Лунін виглядає напрочуд добре, й Анчелотті дає йому зелене світло". Вищим балом нагородили лише Мілітао. Стільки ж отримали Алаба, Камавінга, Родріго та Асенсіо.

А ось AS поскупився на оцінку. Мадридські газети дають 3 бали максимум, 0 мінімум. Луніну дісталася скромна одиниця. Це стільки ж, до прикладу, скільки в автора переможного гола Асенсіо, який вийшов на заміну. Краще, ніж у воротаря суперника. Але загалом досить мало. Популярний іспанський журналіст Томас Ронсеро, який на AS завідує розділом про Реал, відзначає: "Пропущений Луніним гол спровокував тривожний холодок спогадів і страх нестерпного дежавю". Те ж поле, яке змусило Зідана задуматися над черговою відставкою. Ті ж 6 облич основи, включно з українським голкіпером.

Лінь – тривожний супутник Мадрида в подібних матчах. "Королів" не мотивувало навіть бажання помсти. "Голодна гра – без іскри, без ентузіазму, без витонченості, без технічних проявів, без радості". Навіть Ронсеро як палкий вболівальник Реала визнає, що 2 щасливі подарунки суперника (один з них – підставлена нога повного тезки Рауля Гонсалеса, культового для "бланкос" імені) більше вплинули на результат, ніж власне зусилля його улюбленців.

Анчелотті оцінив гру Луніна в матчі Кубка Іспанії – українець має шанс помінятися місцями з Куртуа

Marca називає результативний удар, який пропустив наш воротар, одним з найкращих у Кубку Іспанії. "Намальований витвір мистецтва. Гол рівня топ. Дані Вега відіграв 3 суперників, а Лунін нічого не міг вдіяти. Голасо гідний Прімери, який налякав до чортиків усіх фанатів Реала і запам'ятається на все життя. Важлива перемога для всього Мадрида, але передусім – для Луніна, який отримає новий шанс захищати ворота клубу. Після облому в попередньому сезоні він зможе продовжити змагання в турнірі, що повинен бути його".

В іншому матеріалі мадридської газети Санті Сегеро називає двох футболістів команди Анчелотті, які зробили найбільший внесок у цю перемогу. "Лунін помстився за минулорічну поразку в його першій та до цього моменту останній грі за Реал. Екс-гравець Ренна Камавінга без жодних сумнівів став найкращим на полі. Схоже, що Мадрид вгадав і з підписанням цього зовсім молодого француза. Від самого початку Лунін зіткнувся з чималою загрозою своїм воротам. Але голкіпер, який не міг похвалитися добрими спогадами про цей стадіон, залишався стійким.

Кілька хороших виходів з впевненою грою кулаками у моментах, які несли в собі велику кількість отрути. Чудовий сейв після підступного дальнього удару. З кожною хвилиною набирався впевненості. Підтримував на плаву Мадрид, який моментами дозволяв домінувати над собою. Був близький, але не витягнув удар на 1:1. Та все одно чудовий виступ Андрія".

На сайті Marca відразу 93% читачів схвалили гру Луніна в матчі проти Алькояно (5 результат серед "вершкових" після Мілітао, Камавінга, Алаби та Крооса), а лише 7% вважають, що українець провалився. Наш голкіпер отримав вищу підтримку, ніж 11 інших гравців Реала і навіть Анчелотті.

Відомий іспанський журналіст Хосе Фелікс Діас на шпальтах все тієї ж Марки впевнено констатує: "Клуб задоволений українським голкіпером. Реал знає, що в нього добротний запасний варіант в особі Луніна". Публіцист наголошує на особливості цієї позиції, в якій кожна помилка як вирок, а сейв – лише частина обов'язкової програми. "Воротар має бути психологічно міцним. Однак справа Луніна виходить за межі норми. Адже за три з половиною роки в Реалі це лише другий його матч, а в чемпіонаті Іспанії ще навіть не дебютував у складі "бланкос". Та все це неважливо – просто виходь і тримай удар".

Діас вважає, що Андрій провів гарну гру "в той день, коли знову відчув себе професійним воротарем і навіть торкнувся неможливого м'яча в моменті з пропущеним голом". Оглядачу сподобалося, як Лунін командував захистом. Демонстрація надійності, але насамперед передача спокою партнерам. Нарешті український страж воріт зловив психологічний баланс і припинив панікувати.

"Ті, хто бачить тренування, розповідають, що Лунін викликав захоплення в Анчелотті з першого ж дня. Його праця вже мала окупитися, але погані результати Реала у жовтні не дозволили раніше віддати нагороду, якої заслуговував українець".

Він не дуже добре провів час у попередній кампанії. "Діалогу із Зіданом не вистачало флюїдів, і він страждав. Анчелотті додав йому впевненості з самого початку. Він шукає можливості, але усвідомлює, що попереду Куртуа, якого поважає і яким захоплюється". У будь-якому разі не можна сказати, що Лунін змарнував наданий шанс. Як ті ж Марсело і Азар – вони вкотре гучно розчарували як фанатську спільноту, так і журналістів.

Вболівальники у соцмережах загалом позитивно оцінили виступ запасного воротаря, але закидають проблеми у грі ногами при добротній роботі кулаками. Чекають більше матчів для Луніна хоча б у Кубку Іспанії, бо інакше Реал відчуватиме проблеми у разі, якщо вилетить Куртуа. Поки Андрій виглядає сируватим для повноцінної ролі воротаря №1. Анчелотті дотримується тієї ж думки. Карлетто нахвалює гру українського кіпера на лінії, йому дуже імпонує саме цей аспект, але нарікає на помилки у грі в пас ногами.

bien con las manos, muy errado con los pies, le falta confianza y ojalá le dieran más minutos para tener un buen reserva — Rauulx (@rauulxBS) January 5, 2022

Відвертість італійця – ковток свіжого повітря. На відміну від Зідана, Анчелотті не страждає зайвою дипломатією, яку можна сприйняти за лицемірство. Він не буде посміхатися, а потім ігнорувати. Вказує на проблеми Луніна і готовий виправляти їх частішою ігровою практикою. Андрію знадобиться цей досвід. Звісно, Куртуа з позиції №1 потіснить лише форс-мажор. Однак розвивати свого запасного голкіпера теж потрібно. В Іспанії зауважили, наскільки часто Луніну підказували не поспішати з виведенням м'яча у гру, що могло навіть дратувати, адже втрачалися нагоди перспективних відкривань під швидкі атаки. Однак це все значно більше схоже на командну роботу, а не самотнього резервіста без будь-яких шансів і віри тренера.

Лунін помстився Алькояно в другому матчі за Реал – Мадрид завдяки українцю та удачі пройшов далі в Кубку Іспанії