Нещодавно одеську команду знову очолив Роман Григорчук. Схоже, фахівець не проти бачити у складі своїх давніх знайомих.

Чорноморець обрав вектор розвитку на найближчі роки – крок до примирення з ультрас

За інформацією Meta-ratings, до Чорноморця може приєднатися голкіпер СК Дніпро-1 Євген Паст. Наразі тривають переговори між клубами. Одесити розраховують здійснити трансфер до вильоту команди на перший зимовий збір.

До слова, Роман Григорчук вже має досвід роботи з Пастом. Євген був дублером Дмитра Безотосного під час першої каденції фахівця у Одесі. Тоді Чорноморець пережив період розквіту, вершиною якого стала участь у груповому етапі Ліги Європи.

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