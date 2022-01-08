СК Днепр-1 намерен попрощаться с тремя исполнителями, сообщает Telegram-канал "Днепрянин".

СК Днепр-1 заинтересовался двумя игроками Зари

Ранее сообщалось, что клуб не видит перспектив в сотрудничестве с голкипером Евгением Пастом. 33-летнего игрока якобы хочет пригласить в Черноморец Роман Григорчук, ранее работавший с вратарем.

Кроме того, Игор Йовичевич не видит в своей команде 30-летнего защитника Владимира Адамюка и 25-летнего хавбека Игоря Когута. Клуб не будет продавать игроков против их воли, но не гарантирует футболистам места в составе. Отмечается, что на обоих исполнителей есть спрос среди клубов УПЛ.

В текущем сезоне Паст провел за днепрян четыре матча, в которых пропустил пять голов (Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро). На счету Адамюка один гол в 12 поединках (400 тысяч евро), а Когут отличился одним мячом в 15 встречах (500 тысяч евро).

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