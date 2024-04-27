Шахтар залишився без Артема Бондаренка на самому початку гри – хавбека навіть забирали з поля на ношах. А рахунок у грі відкрив Сікан, який замкнув навіс Кевіна з лівого краю штрафного.

Шахтар у непростому поєдинку розбив ЛНЗ – зірку "гірників" виносили на ношах, Сікан знову забив

У другій половині, попри спроби ЛНЗ, "гірники" зуміли забити другий м'яч. Це Марлон Гомес вдало запресингував захисника, обікрав його та віддав на Судакова, якому залишалось поцілити у ворота та не влучити у захисників. Крапку в грі поставив Егіналдо, якому асистував Лассіна Траоре.