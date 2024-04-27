ЛНЗ – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу
19:41 - Читать на русском
Шахтар розбив ЛНЗ у матчі 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі ЛНЗ – Шахтар на "Футбол 24".
Данило Сікан 40’
Георгій Судаков 63’
Егіналдо 90+2’
40’ Данило Сікан
63’ Георгій Судаков
90+2’ Егіналдо
Шахтар залишився без Артема Бондаренка на самому початку гри – хавбека навіть забирали з поля на ношах. А рахунок у грі відкрив Сікан, який замкнув навіс Кевіна з лівого краю штрафного.
Шахтар у непростому поєдинку розбив ЛНЗ – зірку "гірників" виносили на ношах, Сікан знову забив
У другій половині, попри спроби ЛНЗ, "гірники" зуміли забити другий м'яч. Це Марлон Гомес вдало запресингував захисника, обікрав його та віддав на Судакова, якому залишалось поцілити у ворота та не влучити у захисників. Крапку в грі поставив Егіналдо, якому асистував Лассіна Траоре.
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