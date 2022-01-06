СК Дніпро-1 поклав око одразу на двох гравців Зорі, повідомляє Telegram-канал "Дніпрянин".

Кочергіна взимку хоче підписати аутсайдер Бундесліги, – ЗМІ

Серед трансферних цілей команди Ігора Йовічевіча – форвард Максим Луньов та півзахисник Владислав Кочергін. В останнього влітку завершується угода з луганцями, тому він є пріоритетним варіантом для дніпровського клубу. Зрештою і сам гравець не проти перебратися у третю команду поточного чемпіонату України. Перепоною переходу може стати лише пропозиція Кочергіну з Європи – гравець раніше заявляв, що це для нього пріоритетний напрямок.

Перешкодою у трансфері Луньова є його контракт з "мужиками" (до 30 червня 2023 року). СК Дніпро-1 наразі не хоче платити за цей трансфер, однак продовжує стежити за нападником.

Нагадаємо, обидва гравці розпочинали свою кар'єру у Дніпрі.

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