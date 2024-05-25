Як стало відомо Футбол 24, заборгованість перед гравцями СК Дніпро-1 сягнула уже четвертого місяця.

Максимов: Відсотків 70 гравців СК Дніпро-1 домовилися з іншими командами

Команда отримала гроші лише за січень. Керівництво наразі не повідомляє, коли вдасться погасити борги. Клуб чекає звершення сезону, а тоді, ймовірно, буде чіткіша картина. Зрозуміло, що нікому з гравців, у яких закінчуються контракти, не пропонують їх пролонгувати.

Нагадаємо, раніше головний тренер команди Юрій Максимов натякнув, що 70% футболістів покинуть команду після завершення сезону, що викликало серйозне незадоволення у босів клубу.

Перед останнім туром СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці УПЛ на п'ятій сходинці і бореться з Рухом і Поліссям за потрапляння у єврокубки. У завершальному поєдинку команда Максимова на виїзді зіграє з немотивованим Чорноморцем.

Чорноморець – СК Дніпро-1, Металіст 1925 – Верес і ще три матчі УПЛ. Анонс