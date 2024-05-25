Как стало известно Футбол 24, задолженность перед игроками СК Днепр-1 достигла уже четвертого месяца.

Максимов: Процентов 70 игроков СК Днепр-1 договорились с другими командами

Команда получила деньги только за январь. Руководство пока не сообщает, когда удастся погасить долги. Клуб ждет завершения сезона, а тогда, вероятно, будет более четкая картина. Понятно, что никому из игроков, у которых заканчиваются контракты, не предлагают их пролонгировать.

Напомним, ранее главный тренер команды Юрий Максимов намекнул, что 70% футболистов покинут команду после завершения сезона, что вызвало серьезное недовольство у боссов клуба.

Перед последним туром СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ на пятой строчке и борется с Рухом и Полесьем за попадание в еврокубки. В заключительном поединке команда Максимова на выезде сыграет с немотивированным Черноморцем.

Черноморец – СК Днепр-1, Металлист 1925 – Верес и еще три матча УПЛ. Анонс