Василь Кобін офіційно очолив Інгулець, повідомляє клуб у своїх соцмережах.

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Контракт розрахований на 3 роки. Раніше повідомлялось, що Інгулець можуть очолити Леонід Кучук, Сергій Лавриненко та Олег Дулуб та навіть оголошував Желько Любеновіча новим наставником команди, проте той залишився на чолі Миная.

Нагадаємо, Кобін розпочинав тренерську кар'єру у Минаї (2019-2021 рр.). Останнім місцем його роботи був Металіст, де він обіймав посаду спортивного директора. Також Василь працював одним з експертів на каналі УПЛ ТБ.

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