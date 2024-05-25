У рамках 30-го туру УПЛ 2023/24 будуть визначені учасники єврокубків від України, а також аутсайдери та учасники перехідних матчів за прописку в еліті. Анонс і прогноз читайте на "Футбол 24".

Зона єврокубків

Чорноморець – СК Дніпро-1

Останній тур сезону УПЛ 2023/24 подарував вболівальникам справжню битву за єврокубки. Вона проходитиме одразу в трьох паралельних матчах, тож мультикаст стане в пригоді. На дві позиції в зоні Ліги конференцій претендують СК Дніпро-1, Рух і Полісся. Львів'яни та Поліщуки сьогодні зустрінуться з Динамо й Шахтарем відповідно – анонси їхніх поєдинків читайте на "Футбол 24".

Полісся – Шахтар: анонс матчу УПЛ / Рух – Динамо: анонс матчу УПЛ

СК Дніпро-1 же зіграє з Чорноморцем. Слава богу, не в Дніпрі. Підопічні Юрія Максимова мають рівність за очками з галичанами та випереджають поліщуків на два очки – при цьому вони мають перевагу в особистих зустрічах над обома конкурентами. Таким чином, навіть нічия в Одесі гарантує дніпровцям єврокубки.

Чорноморцю ж у турнірному плані нічого не треба – команда завершить сезон у діапазоні між восьмим та дванадцятим місцем. Щоправда, команда Романа Григорчука навесні виграла тільки дві домашки, а попередній матч в Одесі програла Руху (0:2). Звісно ж, "морякам" хочеться реабілітуватись.

СК Дніпро-1 у останніх семи турах здобув всього одну перемогу, здолавши Кривбас у матчі без моментів. Причому по грі все було сумно в усіх поєдинках. Юрій Максимов на цьому тлі постійно депресує у розмовах із журналістами – то погрожує відставкою, то говорить про 70% футболістів, готових покинути клуб влітку.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – СК Дніпро-1

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бадібанга, Шпорн, Авагімян, Штогрін – Бойчук

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко – Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Очеретько – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чорноморець занадто нестабільний. СК Дніпро-1 явно сильніший, але депресивний. Моментів обидві команди створюють небагато, забивають теж мало, а задачі у "спортклубівців" приземлені – треба зачепитись за нічию й втримати необхідний результат.

Нам здається, що дніпровцям до снаги виконати подібне завдання. Ставимо на нічию при тотал менше 2,5.

Битва за виживання

Феєричний 29-й тур призвів до того, що жоден із чотирьох аутсайдерів УПЛ не втратив шанси на виживання. За прописку в УПЛ борються Металіст 1925 (23 очки), Минай (25), Верес (25) і Оболонь (26). За будь-якого розкладу, вище зони перехідних матчів їм не піднятись.

Який розклад у Металіста 1925? Харків'янам, перш за все, необхідна перемога над Вересом. По-друге, їм треба поразка Миная, адже за рівності по очках вище розташуються саме закарпатці – "жовто-сині" мають гіршу статистику в особистих зустрічах. Обійти Оболонь за рівності очок теж не вдасться, тож результат "пивоварів" у поточному турі для 1925 нецікавий.

Який розклад у Миная? Закарпатці поступаються в особистих зустрічах і Оболоні, і Вересу. Необхідно набрати більше очок, ніж у рівнян і киян. Таким чином, "лисицям" потрібна перемога над Кривбасом при нічиїй чи поразці конкурентів – або ж нічия з Кривбасом за умов паралельної поразки Вереса.

Який розклад у Вереса? "Народний клуб" не має права на поразку від Металіста 1925, адже тоді вилетить напряму за будь-яких паралельних результатів. Рівнян влаштує нічия, але тільки за умов програшу чи нічиєї у виконанні Миная. Нічия влаштує і за умов паралельної перемоги закарпатців, однак тоді потрібна поразка Оболоні – при рівності очок з киянами вище розташуються підопічні Олега Шандрука.

Який розклад у Оболоні? Суто теоретично "пивовари" мають шанс на підйом із зони плей-офф, адже до рятівної дванадцятої позиції всього три очки – а там Колос, з яким двічі зіграли по 0:0. Втім, ковалівці мають таку різницю голів, яку кияни не відіграють (-10 проти -20).

Перемога над Олександрією залишить Оболонь тринадцятою. Нічия може стати фатальною тільки в одному випадку – якщо і Верес, і Минай виграють свої матчі. Поразка є найбільш небезпечною – Верес навіть у випадку нічиєї з Металістом 1925 обійде підопічних Валерія Іващенка, а Минай отримає шанс обійти киян за очками.

Графіка – KDK

Стан суперників аутсайдерів та кадрова ситуація

Серед аутсайдерів тільки Металіст 1925 має дискваліфікованих – харків'яни не можуть розраховувати на двох центрбеків. Проти Вереса не зіграють Безуглий та Імереков. Втрата останнього є дуже важкою, адже Максим є провідним ЦЗ "жовто-синіх". У лазареті також залишаються центрбек Ткачук і опорник Кравченко.

Рівняни теж мають невеличкі проблеми. До травмованого Паста приєднався Кльоц, який ушкодив бокову зв’язку колінного суглоба. За індивідуальною програмою тренуються Балан і Янаков. Втім, ці втрати не назвати критичними.

Оболонь і Минай вкрай рідко дають інформацію щодо травм, однак у попередньому турі переважна більшість лідерів залишалася в строю.

Детально зупинятись на кадровій ситуації команд, що протистоять аутсайдерам, сенсу немає. Олександрія вже нікуди не вилетить, а Кривбас давно взяв бронзу УПЛ. Їхні тренери за будь-якого розкладу ослаблять склад, надаючи ігровий час резервістам.

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Не рекомендуємо робити прогноз на фінальну битву за виживання. Турнірна ситуація хитка, аутсайдери приблизно рівні, а сильним суперникам вже нічого не треба. При цьому всі результати переплетені й залежать від рахунку в особистому протистоянні з конкурентами.

Навіть Металіст 1925 не слід списувати. Звісно, харків'яни виглядають найслабше, але це не завадило забити по три голи Поліссю й Ворсклі в попередніх трьох турах. А що тоді говорити про Минай з його феєричними камбеками?

Все вирішить рандом! Як і завжди. За це ми УПЛ і любимо.

Битва за майбутнє

Зоря – Колос

Луганці й ковалівці вже вирішили турнірні завдання. Вони уникли зони вильоту й не підіймуться вище восьмої позиції. За таких умов багаті клуби часто мотивують гравців фінансовими бонусами за перемогу – у Колосі ж навіть видавали премії за гідну поразку від Зорі (0:1). От тільки після того команда Олександр Поздєєва програла ще два рази, пропустивши по три голи від ЛНЗ й Минаю.

Представникам Зорі теж нещодавно видали премії за сезон, але не за перемогу над Брейдабліком в Лізі конференцій. Своєю грою наприкінці поточного чемпіонату підопічні Юрія Коваля точно заслужили на гроші – вони дали дві феєричних битви Шахтарю, відібрали очки у Полісся в меншості та били все той же Колос на його полі.

Тепер футболісти можуть подумати про майбутнє. Комусь треба проявити себе, аби підсвітитись перед потенційними роботодавцями влітку – це завдання більше для луганців, адже сьогодні вийде дуже багато резервістів. У поєдинку з ЛНЗ тиждень тому не змогла зіграти добра половина основного складу, а нині ще й не буде Бутка.

Гравцям Колоса, своєю чергою, треба відстояти право виступати за настільки багатий клуб. Конкретно ж для Олександра Поздєєва матч проти Зорі може стати полем для експериментів. Вони потрібні, адже новий коуч хоче прищепити Колосу принципово новий футбол – прогресивний, позиційний, збалансований, без режиму "автобусів" у кожному турі. Саме цим він і славився на рівні U-19.

Кадрова ситуація

Травмовані: Башіч, Ндур, Багатов, Вантух, Дришлюк, Кирюханцев (усі під питанням), Боль – Тотовицький

Дискваліфіковані: Бутко (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Сапутін – Азіангбе, Джордан, Мариновський, Жунінью – Мишньов, Яцик – Антюх, Мічін, Герреро – Ндур

Колос: Фесюн – Лучкевич, Бурда, Гончаренко, Цуріков – Оріховський, Демченко – Ільїн, Топалов, Велетень – Рангел

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Можливо, у матчі проти Колоса луганці зможуть виставити кращий склад, ніж проти ЛНЗ, але все одно ситуація непроста. Ковалівці ж здатні випустити основу – і вона сильніше вмотивована, адже безвиграшна серія досягла п'яти турів при чотирьох поразках поспіль. Звісно ж, підопічним Олександра Поздєєва хочеться це припинити.

Ставимо на перемогу гостей. Схоже, сьогодні сили будуть неспівставними.