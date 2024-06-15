"Ми переходимо до основного аспекту. Вже менше ніж через місяць ми зберемося біля Бордо, і будемо готуватися до самої Олімпіади. Я вважаю, що це тільки початок. Потрібно бути готовими психологічно, в першу чергу.

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Ми повинні не тільки фізично, а й ментально підійти до цього турніру, знати, що ми робимо, і найголовніше – знати, що ми хочемо. Тому що ми всі розуміємо, що це наш імідж, у нас зараз в країні війна, і ми повинні чітко розуміти, що ми повинні викластися на всі 100 відсотків, попрацювати на нашу країну.

Ми визначилися зі складом, але зараз буде інша проблема. Зараз якраз десь днів через 5-7 ми будемо називати склад і розмовляти з клубами. Скажемо так, цей діалог не всім буде подобатися, але, думаю, ми всі чітко розуміємо, що Олімпіада для нашої країни важлива. Ще раз наголошую: якби не було війни, можливо, можна було б робити якісь, скажемо, скидки. Але не в цей час. Я гадаю, ми повинні попрацювати всією збірною на нашу країну", – поділився Ротань у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.

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