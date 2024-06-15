"Цей діалог не всім буде подобатися": Ротань очікує непросту розмову з клубами через заявку збірної України на Олімпіаду
Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань розповів, як готується команда до олімпійського футбольного турніру.
"Ми переходимо до основного аспекту. Вже менше ніж через місяць ми зберемося біля Бордо, і будемо готуватися до самої Олімпіади. Я вважаю, що це тільки початок. Потрібно бути готовими психологічно, в першу чергу.
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Ми повинні не тільки фізично, а й ментально підійти до цього турніру, знати, що ми робимо, і найголовніше – знати, що ми хочемо. Тому що ми всі розуміємо, що це наш імідж, у нас зараз в країні війна, і ми повинні чітко розуміти, що ми повинні викластися на всі 100 відсотків, попрацювати на нашу країну.
Ми визначилися зі складом, але зараз буде інша проблема. Зараз якраз десь днів через 5-7 ми будемо називати склад і розмовляти з клубами. Скажемо так, цей діалог не всім буде подобатися, але, думаю, ми всі чітко розуміємо, що Олімпіада для нашої країни важлива. Ще раз наголошую: якби не було війни, можливо, можна було б робити якісь, скажемо, скидки. Але не в цей час. Я гадаю, ми повинні попрацювати всією збірною на нашу країну", – поділився Ротань у коментарі офіційному YouTube-каналу УАФ.
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