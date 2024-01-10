Попри бажання дніпрян пошуміти на ринку під час зимової паузи, їм необхідно спочатку добитися зняття трансферного бану, розрахувавшись з Ігорем Йовічевічем.

СК Дніпро-1 планує серйозно підсилити свій склад перед стартом другої частини сезону, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, дніпряни розглядають можливість підписання одразу двох гравців Шахтаря – півзахисника Олега Очеретька та нападника Богдана В'юнника. Обидва футболісти не є гравцями основи "гірників" – 20-річний хавбек у поточному сезоні провів за донеччан лише 4 матчі, а 21-річний форвард – 6 поєдинків.

Окрім того, Юрій Максимов хотів би бачити у своїй команді нападника азербайджанської Зіри Владислава Кулача, з яким свого часу працював у Ворсклі.

До слова, угоди Очеретька та В'юнника з Шахтарем чинні до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює першого у 600 тисяч євро, а другого – на 100 тисяч дорожче. Кулач, попри чутки по відхід з Зіри, належатиме азербайджанцям до літа 2024 року, а Transfermarkt просить за нього півмільйона євро.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи однакову кількість очок з лідером – Кривбасом.

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