"Якщо банально відповісти, ми не забили свої моменти та пропустили навіть не з напівмоменту, а з нічого, якщо коротко.

Фатальна помилка ката Шахтаря у відеоогляді матчу Полісся – Ворскла

Я хочу сказати, що якщо ми зможемо достойно пройти через усі ці випробування, які випали на нашу команду, то вона буде набагато сильнішою і молоді гравці просто подорослішають, розумієте? Значить, ці випробування нам потрібні, і ми повинні їх пройти. Якісь коментарі давати саме по епізодах немає сенсу. При добротній грі ми пропускаємо з нічого м'ячі, і це вже не першу гру. Я вважаю, це для нас якесь випробування, з яким ми повинні впоратися.

5 захисників – підготовка до Шахтаря? Це підготовка була до цієї гри. Шахтар буде в нас через дві гри, тоді вже будемо вирішувати, як проти них грати.

Заміна Мякушка в перерві? По-перше, він був не зовсім здоровий, були певні проблеми. І він був на жовтій картці, ми розуміли, що по такій грі у будь-який момент може бути вилучення.

Не випустили Ковталюка? У нас є конкуренція в лінії нападу. Могли піти ва-банк зовсім, але вирішили так.

У мене немає претензій до футболістів, ми добре грали і контролювали все, були моменти. Але гарно грати та перемагати – це різні речі", – сказав Долганський у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, безвиграшна серія Ворскли сягнула вже шести матчів поспіль.

Полісся перемогло Ворсклу, продовживши боротьбу за єврокубки – полтавці довели безвиграшну серію до шести турів