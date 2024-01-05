"Коли я отримав інформацію, що Йовічевіч покинув команду зі всім своїм тренерським штабом та низкою гравців, які прийшли з ним, ми буквально опинилися перед розбитим коритом перед початком сезону. Я був дуже розчарований цим фактом.

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Так, звичайно, у нас залишився кістяк команди, яку він створив. Вкотре наголошую, що фундамент команди, яка завоювала срібло минулого сезону, був створений саме Йовічевічем та його футбольним генієм.

Якби він пішов в іноземний клуб, то це б я зрозумів – правило УЄФА зіграло, і це б було правильно. Але я так думаю, що Йовічевіча забрав менеджер Шахтаря для того, щоб ми не стали чемпіонами. Я тоді був настільки шокований, що, якщо чесно, думав взагалі зав'язати з футболом. Це був удар "під дих" особисто для мене, бо у нас з Йовічевічем були добрі особисті стосунки.

Якби Ігор підійшов і по-людськи все сказав? Ставлення було б іншим, бо я сприймаю усі розмови "очі в очі". Плюс якби була виплачена компенсація СК Дніпро-1 – це все можна було вирішити. Ми теж люди, зрозуміло, що можливості Шахтаря трошки інші, але якщо чесно, на той момент Йовічевіч в нашій команді міг створити конкуренцію Шахтарю. Я абсолютно в це вірю.

Чи жалкує зараз Йовічевіч про свій вчинок? Цього я не знаю, можу сказати за себе. Можливо колись перегорю і мене попустить, але я не розумію його вчинок. Думаю, що він програв у цьому плані, тому що міг стати іконою в СК Дніпро-1, але обрав інший шлях", – цитує Березу Tribuna.

Нагадаємо, Йовічевіч прийшов у СК Дніпро-1 у вересні 2020 року. В липні 2022-го він перебрався у Шахтар, який привів до золотих медалей в УПЛ. Попри чемпіонство хорвата звільнили. Нині 50-річний наставник очолює саудівський Аль-Раед.

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