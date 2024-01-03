Колишній нападник Динамо Владислав Кулач більше не виступатиме у складі азербайджанської Зіри.

Кулач покинув азербайджанську Зіру, про що повідомляє Transfermarkt. Цікаво, що клуб не повідомляв про відхід форварда.

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Таким чином, Владислав став вільним агентом, а його контракт був розрахований на 1,5 року (перейшов до Зіри в січні минулого року).

У поточному сезоні Кулач провів 16 матчів за Зіру, в яких відзначився 1 голом.

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