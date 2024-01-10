Вважаю, що найкращим тренером першої частини сезону УПЛ став наставник Руху Віталій Пономарьов. У кампанії 2022/23 команда боролася за виживання, а зараз – серед лідерів чемпіонату. За невеликий час львів'яни показали шалений прогрес. При цьому Рух не купує футболістів, навідміну від Полісся чи ЛНЗ, а робить ставку на свою молодь. У стартовому складі виходять мінімум 7-8 власних вихованців, середній вік команди – трохи більше 20 років.

"Добре, що були втрати очок на цьому етапі. Ми маємо вчитися"

– Віталію Юрійовичу, минулого сезону Рух боровся за виживання до останнього туру, а в поточному чемпіонаті перебуває серед лідерів. Що змінилося за такий короткий час? Що вплинуло на результат?

– Ніхто не очікував після минулого сезону від нашої команди таких результатів, які Рух має на сьогоднішній день. У нас змінився тренувальний процес. Провели дуже хороше міжсезоння. Завдячуючи підготовці команди, отримали такий результат. Ну і дякую хлопцям, що вони сприймають правильно вимоги та принципи, які від них вимагає тренерський штаб.

– Три перемоги на старті сезону змінили психологію футболістів?

– Звичайно, що три поспіль перемоги дали поштовх. У хлопців з'явилася впевненість у власних силах. Середній вік команди зовсім невеликий. В останній грі проти Ворскли він становив 20,4 років.

– Рух став єдиною командою, яка перемогла Полісся у Житомирі. Це була найкраща ваша гра у першій частині сезону?



– Ні. Зараз ми на тому місці, на яке заслуговуємо. Хоча за всі 17 турів у нас тільки три поразки. Це хороший показник. У нас було багато хороших матчів. Ми в гостях перемогли Кривбас, Полісся, Чорноморець. П'ять голів на виїзді забили Вересу. Зіграли якісний поєдинок із Шахтарем вдома.

Ми провалили всього лише дві гри – з ЛНЗ та Динамо. Решту матчів зіграли на хорошому рівні. Нам не вистачає стабільності. Стабільність – це досвід. Молодь не може зіграти на одному рівні всі 17 матчів. Молоді гравці не до кінця сформовані психологічно та фізично. Тому це природно, що ми нестабільні. Потрібно до цього ставитися із розумінням.

– Головний здобуток Руху – це якість гри чи результат?

– Якість гри. Ми хотіли грати з позиції сили, першим номером, використовувати пресинг. Нам це вдавалося у більшості ігор. Багато команд почали з нами діяти другим номером, тому що ми змушували їх так грати. Звичайно, дуже багато роботи попереду, потрібне вдосконалення ігрових компонентів.

– Коли ви прийшли у березні, команда була більше заточена на контратаки. Вже восени проти Динамо, СК Дніпро-1, Кривбасу грали з позиції сили. Наскільки важко перебудовувати малюнок гри?

– На все потрібен час. Не можна відразу щось зробити у футболі. З більшістю хлопців я працював у U-19. Разом ми вже по 11-12 років. Два роки ставали чемпіонами серед юнаків. Футболісти знають мої вимоги. Мені неважко було перелаштувати їх на цю гру. Але юнацький футбол та УПЛ – трохи різні рівні. З СК Дніпро-1 у перші 20 хвилин мали повну перевагу, два моменти, але дніпряни завдяки досвіду та майстерності перемогли. Якраз цей матч показав, що нам бракує досвіду.

– З чим пов'язана втрата очок проти аутсайдерів – Миная, Оболоні, Олександрії?

– Не вистачило майстерності та досвіду футболістів. Все це приходить з часом. Ці хлопці ще не до кінця сформовані. Ми граємо у футбол, який хочемо, але немає запасу класу. Ми створюємо гольові моменти, але не забивали голи та втрачали очки. Або помилялися забагато в обороні. Я розумію, що команда має через це пройти.

Можливо й добре, що такі матчі були. Якщо ти програєш чи втрачаєш очки, то починаєш аналізувати. Якби всі очки набрали, то було б вище місце. Можливо, тоді хтось із хлопців зупинився б у власному розвитку. Тому добре, що були втрати очок на цьому етапі. Ми маємо вчитися.

– Сьогодні для Руху важливіший результат чи розвиток футболістів?

– Це пов'язано між собою. Все має бути в комплекті. Якщо ми будемо нагорі турнірної таблиці, то до нашої команди виникне інше ставлення, ніж раніше. На футболістів звертатимуть увагу. Хочеться, щоб гравці були індивідуально сильними. Якісний гравець – це претендент на збірну України.

– Майже у кожному матчі Руху виходять мінімум 7-8 власних вихованців. Чи можливо побудувати успішну команду, спираючись тільки на свою школу?

– Реально. Особливо в теперішній час війни. Сильні легіонери не приїдуть в Україну. У клубу немає стратегії платити великі гроші за гравців. Ми хочемо самі виховувати якісних футболістів. З такими умовами, як в нашій академії, реально побудувати конкурентну команду на рівні УПЛ.

"Ми пропускали через дитячі помилки"

– Влітку відбулася ротація на воротарській позиції. Досвідчений Юрій Паньків сів на лаву запасних. Почали грати молоді голкіпери Дмитро Ледвій та Юрій-Володимир Герета. Як оціните їхній виступ у першій частині сезону?

– Вони не є окремими від команди. Це молоді хлопці. У них також були помилки. Вони поки не можуть зіграти без огріхів. Ми будемо надалі їм довіряти, щоб вони росли. У нас дуже хороша воротарська школа. Не тільки Ледвій, Герета, а ще є 4-5 талановитих воротарів у юнацьких командах.

– Які перспективи Паньківа у команді?

– Перед початком зборів із Юрієм переговорили. На сьогоднішній день хто сильніший – той буде грати. Молодим хлопцям потрібно мати ігрову практику, щоб отримати досвід і зростання, щоб завтра стати повноцінними гравцями УПЛ. Дякую Юрію за розуміння та підтримку, він усе це спокійно сприйняв. Юра Паньків, Олексій Довгий, Мар'ян Мисик – не було жодних проблем з нашими досвідченими футболістами. Вони тільки підтримували команду і допомагали тренерському штабу, хоча фактично не грали.

– На позиції воротаря немає основного, а тільки конкуренція?

– На сьогодні немає великої різниці між Геретою та Ледвієм. Нехай конкурують між собою.

– Які перспективи інших молодих кіперів – Станіслава Ванівського та Мар'яна Бакуса?

– Хтось із них точно поїде на зимові збори. Точно не знаю поки, хто. Ми довіряємо всім футболістам.

– Літнє повернення Олексія Сича з Кортрейка посилило команду?

– Звичайно. Сич отримав досвід у Європі. У нас впевненіше почала грати лінія захисту. Олексій провів хороші ігри. Без помилок не обійшлося, але загалом сподіваємося на його подальший прогрес.

– Весною на правий фланг захисту виходив Андрій Кітела. Зараз він грає менше. У чому причина?

– Програє конкуренцію. Але це гравець першої команди. Зараз будуть зимові збори, де зможе себе показати та довести свої амбіції. Андрій, коли не грав за першу команду, то набирався досвіду в U-19 та Руху-2. У його віці потрібно постійно грати. Ніяких проблем тут немає.

– Можна сказати, що у Руху сформувалася основна пара захисників Дідик – Слюбик?

– Я б не говорив так. Є ще Віталій Холод. Є травмований Денис Слюсар. Восени Слюбик та Дідик були основними захисниками. Але Слюсар і Холод – також гравці основного складу. Хто буде сильніший, той і гратиме.

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– Як відбувається адаптація центру захисту до гри з високою лінією оборони?

– Якщо взяти саму структуру захисту, то загалом непогано зіграли. Але ми пропускали через дитячі помилки. Якщо б їх забрати, то результат у команди був би кращим.

Лінія захисту – найбільш стабільна. Роман, Сич на флангах постійно грали. Слюбик та Дідик – у центрі оборони. Дуже важливо, що була стабільність у захисті. Але ми не можемо обдурити природу, щоб футболісти не припускалися таких помилок.

– Віталій Роман грав на правому фланзі. Зараз став основним лівим захисником. На новій позиції почувається комфортно?

– Для нього немає значення, на якому фланзі грати. У нас багато футболістів можуть зіграти на різних позиціях. Для мене важливо, щоб гравець був універсальний.

– Яка ситуація з іншим лівим захисником Ростиславом Ляхом?

– У першому колі він програв конкуренцію. Це футболіст основного складу, якісний гравець. Минулого сезону зіграв найбільше хвилин. Зимові збори все можуть змінити. Лях – універсал, який також спроможний грати на флангах півзахисту.

"Таллеса відпустили додому, бо народився син"

– Основним опорником команди є бразилець Едсон. Він настільки важливий для побудови гри, як Степаненко для Шахтаря?

– Степаненко для Шахтаря – ключова фігура. Не можу сказати, що Едсон настільки важлива фігура для нас. Бразилець провів багато хороших матчів. Це якісний футболіст. Були моменти, що він був травмований. Якщо продовжить працювати, а травми оминуть, то зможе принести багато користі.

– Капітаном команди U-19 був Денис Підгурський. Він готовий до конкуренції з Едсоном?

– Він багато не грав – на зборах травмувався, тож старт сезону пропустив. Коли був здоровий, то виходив проти серйозних команд у другій частині першого кола – Чорноморець, Ворскла, Динамо. Денис дуже професійно ставиться до своїх обов'язків. Прогресуватиме. Я вірю, що він стане важливим футболістом для нашої команди.

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– Один з головних талантів Руху – Марко Сапуга. Йому видавали аванси ще минулого сезону, коли він став капітаном команди. У поточній кампанії якогось значного прогресу не було. Задоволені його виступами?

– Я задоволений його виступами і ставленням до роботи. Всі дуже чекають, щоб він у 20 років грав на високому стабільному рівні. У нього були вдалі періоди і не дуже. Він ще зовсім молодий футболіст. Марко не може грати завдяки класу, коли щось не виходить. Не вистачає стабільності.

При цьому Сапуга виконує великий обсяг роботи, починає атаки, завершує атаки. За статистичними даними він другий-третій у лізі за ударами по воротах. Немає результативності поки, але це прийде. Я думаю, що навесні усе переросте в якість. Він буде на тому рівні, на який усі чекають.

– При вашому попереднику Леоніду Кучуку одним із найяскравіших футболістів був Таллес. При вас він втратив в ефективності. Що з бразильцем відбувається?

– На початку зборів я сказав усім футболістам, що у нас немає основного складу чи запасних. Хто краще працюватиме, той буде грати. На старті чемпіонату Таллес програвав конкуренцію. У кінцівці він грав уже в основному складі, я був задоволений його роботою. На останні три матчі його відпустили додому, бо народився син. Це його перша дитина. Ми пішли назустріч. Нам було ким його замінити.

– Посеред сезону повернувся Фредді Плюман. Він посилив команду?

– Були різні матчі. У багатьох іграх посилював. За якістю – один із найсильніших у команді. Він приїхав посеред сезону. Багато грав за збірну, а після збірної не завжди потрапляв до нашої основи з огляду на свою готовність. Тренер собі не ворог. Мають грати тільки найсильніші.

– Майже не грав Фабріціо Альваренга. Ви не розраховуєте на аргентинця?

– На тих позиціях грали футболісти, які були сильнішими. Він програв конкуренцію.

"Приємно було, коли Квасниця забив Англії"

– На рівні юнацької команди у вас були чудові "крила атаки" – Руслан Непейпієв та Ілля Квасниця. Один вистрелив у дорослому футболі, а інший перебуває в затінку. Руслан втратив впевненість у собі?

– Хтось починає раніше, хтось пізніше. Руслан має це розуміти. Ми йому далі довіряємо. На зборах буде працювати. Це дуже якісний гравець, на рівні U-19 був ключовим футболістом. Я вірю, що він проявить свої якості у першій команді. Ілля легше увійшов на дорослий рівень. Навіть фурор такий свого роду зробив. Це молоді хлопці, за три місяці все може змінитися.



– Ви й самі здивовані тим, що показав Квасниця у першій частині сезону?

– Перед літніми зборами хотіли залучати Іллю у першу команду, але не думали, що він так зіграє. Також я не міг подумати, що так багато зіграють Денис Теслюк, Євген Пастух. За збори вони стали гравцями першої команди. Тому це приклад для молодих гравців.

– Не шкодить Квасниці, що його називають "новим Мудриком", сватають у Жирону?

– Тренерський штаб працює в цьому напрямку не тільки з Квасницею, але й з іншими гравцями. Дуже добре, що Ілля розуміє ці моменти та працює над собою, як професіонал.

– Що ви відчули, коли він забив переможний гол молодіжній збірній Англії?

– Приємно було. Ілля заслужив це своєю роботою.



– Олег Федор фактично увесь 2023 рік пропустив через травму. Далі вірите в його талант?



– Це один із найздібніших гравців нашого клубу. Він вже тренується з першою командою в загальній групі. Я вірю, що після зимових зборів стане основним гравцем першої команди.

– Денис Теслюк – це також одне із відкриттів першої частини сезону для Руху. Відразу потрапив до молодіжної збірної. Яка позиція йому ближча?

– У нас багато гравців, які можуть грати на різних позиціях, Денис – не виняток. Дуже виконавчий, керований футболіст. Багато здійснює чорнової роботи. Завдяки цьому грає. Я не чекав, що він буде основним, але з першого матчу сезону він в основі.

– Євген Пастух має хорошу антропометрію, навіть кремезність. Нагадує Артема Довбика за статурою. Він спроможний стати вістрям атаки, чи це гравець, який діє більше з глибини?

– Євген більше грає з глибини. У нього багато хороших чеснот. Може вирости якісний гравець. За короткий час став основним. Забив три голи – це добрий початок для 19 років. Є аспекти, де він може додати.

– Ситуація з Юрієм Климчуком. Він забивав, а потім голи давалися вже важко. Чи існує тиск, мовляв, він – лідер команди і має бути завжди успішним?

– Він – найстарший з тих, хто постійно грає. Усі від Климчука чекають багато результативних дій. Останні матчі він не грав через травму, але все одно у переліку бомбардирів перебуває на високому місці. Я вважаю, що він провів добру першу частину сезону. Ніяких претензій до нього бути не може.

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– Є розмови щодо можливого трансферу Климчука. Усе, що міг, віддав Руху, чи ще спроможний прогресувати далі?

– Я думаю, що він може серйозно прогресувати. Юрій став практично лідером у команді, бо найстарший серед основних гравців. Для нього така роль нова – вести молодих хлопців за собою.

– Перехід із позиції вінгера на вістря атаки розкрив у Климчуку нові можливості?

– Він раніше грав центрального нападника. Я не можу сказати, що надалі він не гратиме у нас вінгера. Будемо використовувати на різних позиціях.

"Чи могли перемогти Мілан? Так!"

– Головним тренером Руху ви працюєте з березня 2023 року. За цей час вам не купили жодного футболіста. Тільки повернення з оренди Сича та Плюмана. Немає потреби у новачках?

– У нас довгостроковий проект. Ми робимо ставку на власних вихованців. Ви ж бачите, скільки молоді почало проявляти себе зараз. Ця команда за 2-3 роки стане більш досвідченою. Усіх не продаси, багато хто залишиться. Це буде серйозна команда на рівні УПЛ. Сильних легіонерів, швидше за все, не купити в нинішніх умовах. Тож ми обрали такий шлях. Зараз він правильний.

– Рух уже продав до Європи Кухаревича, була оренда Сича. Чи готова зараз молодь до переїзду у сильніші чемпіонати?

– Я думаю, що не готова на 100 відсотків. Це перспективні гравці, з часом зможуть виступати у європейських чемпіонатах, але туди потрібно їхати підготовленим. Гравець повинен до кінця сформуватися, адже доведеться адаптуватись до європейських реалій та футболу.

– Хто з юнацької команди поїде на збори до Словенії?

– Зараз не можу сказати, бо тільки плануємо та визначаємося зі складом. Хтось із молодих воротарів поїде. Андрій Столярчук, Олег Федор, Руслан Непейпієв завжди тренувалися із першою командою. Будемо думати над іншими. Можливо, хтось з академії поїде. Залежатиме все від роботи на трансферному ринку. Якщо не буде новачків, то відкриються можливості перед молодими гравцями.

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– У збірній України 2007 року непогано себе проявили Іван Денисов та Назар Бондар. Розраховуєте на них зараз?

– Ще рано. Потрібно проявити себе на рівні U-19.

– Задоволені комплектацією першої команди?

– Хотілося точкового посилення. Якщо брати досвід літнього міжсезоння, молодь повинна отримати шанс – Непейпієв, Федор, Підгурський, Столярчук. Хтось із них може заграти у весняній частині сезону. Я не бачу у нас проблем зі складом.

– Чи виправдало себе створення Руху-2 у Другій лізі?

– Однозначно. Там грали хлопці з першої команди, які не мали практики. Загалом 49 гравців різного віку зіграли за команду. Вихованці академії мають можливість грати на дорослому рівні. Вони можуть швидше прогресувати та пристосовуватися до дорослого футболу. Я не думаю, що U-21 був би кращим варіантом.

– Цього сезону справи U-19 йдуть не кращим чином. У чому причина?

– Зміна поколінь йде. Попередня команда довго грала одним складом. Зараз усе по-новому.

– Минулого сезону Хайдук дійшов до фіналу Юнацької Ліги УЄФА. За своєю структурою, якістю гри хорвати навряд чи були сильнішими за Рух. Чи могли ви в 1/8 фіналу перемогти Мілан?



– Так. Нам не вистачило наших травмованих гравців Пастуха та Федора. Не вистачило креативу в лінії атаки. Пропустили на 75-ій хвилині. Перед цим не зарахували наш м'яч. Це була досить хороша кампанія. Якісно хлопці зіграли. Це доводить, що команда була хорошого рівня.

– Назвіть трьох найкращих гравців першої частини сезону УПЛ, за винятком футболістів Руху.



– Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков та Владислав Ванат.

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