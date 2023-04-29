Після чергової перемоги Шахтаря команда Кучера відставала від "гірників" на 8 очок. Щоправда, з двома матчами в запасі. Та гра одного претендентів на титул в останніх поєдинках не вражала. Дніпряни, зокрема, не без проблем дотиснули Рух. Натомість Інгулець не поступався два тури поспіль, мінімально перегравши тих же львів'ян і розписавши нічию з Олександрією. У разі перемоги підопічні Ковальця могли б піднятися одразу на 7 сходинку.

Минай завдяки пенальті врятувався з Металістом 1925 – Едмар і Ко втратили 2 лідерів, "харківський Мессі" знову у вогні

Стартова чверть гри минула у жорсткій боротьбі. Бланко отримав ранню жовту за грубий фол проти Кухарука. СК Дніпро-1 вперше реально загрожував воротам Білика на 15-й хвилині. Довбик після сольного проходу організував момент для Гуцуляка, але той не зумів акцентовано пробити з району 11-метрової позначки.

В середині першого тайму господарі заграли активніше, здійснивши кілька небезпечних підходів до воріт дніпрян. Ковольов, зокрема, розрядив гармату метрів з 40-ка – поруч зі стійкою. Рибак, скоріш за все, не встигав закрити правий від себе кут. Гості відповіли вишуканим пасом п'ятою від Довбика на Адамюка, який не влучив у рамку.

Інгулець навантажував оборону гостей навісами. Кухарук та Поспєлов у дзеркальних епізодах не замикали на дальній стійці. Перед самісінькою перервою гості запороли перспективний контрвипад. Адамюк котив у центр штрафного майданчика, але там нікого не було. Сумні нулі – квінтесенція абсолютно нецікавого футболу у стартові 45 хвилин. Інгулець комфортно почувався у боротьбі, а СК Дніпро-1 не зміг перевести гру в більш конструктивне русло.

Другий тайм розпочався з небезпечного удару Запорожця, якому забракло сили, аби прошити Рибака з лівого кута воротарського. Досі найкращий момент на обидві команди. Інгулець продовжував тиснути, Довбику довелося головою виносити на ближній стійці. А згодом арбітр Іванов призначив суперечливий пенальті у ворота господарів. Клименко начебто фолив у боротьбі з Гуцуляком. Протести гравців і тренерського штабу Інгульця не допомогли. Довбик впевнено реалізував вирок ударом під поперечку, оформивши свій 8-й гол в останніх 5-и матчах і 20-й у чемпіонаті загалом.

На цьому емоції не вщухли. Адамюк, скоріш за все, зупинив м'яч рукою на підступах до штрафного, проте рефері не зупинив гру. Ковалець вибухнув на бровці, Іванову довелося провести виховну бесіду. На фоні суперечок і безкінечних апеляцій Когут забив у стилі барселонського Рафіньї. Відгукнувся на дальню передачу Сватка і в дотик головою технічно перекинув воротаря. Вміють же!

Після другого пропущеного м'яча Інгулець зупинився. "Спортклубівці" спокійно контролювали гру і не дозволили підопічним Ковальця нічого створити. У підсумку 2:0 на користь гостей. СК Дніпро-1 (гра у запасі) залишається позаду Шахтаря на 5 очок. Чемпіонська інтрига продовжує жити. Тим паче у травні лідери проведуть очне протистояння.

Зоря розбила Чорноморець у матчі УПЛ – топові динамівці та відкриття року не дають Києву мріяти про медалі