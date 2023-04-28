Колос ошелешив лідера таблиці голом на 12-й хвилині. Вихованець Динамо Оріховський залишився без нагляду і з кількох метрів розстріляв ворота Трубіна.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи

Шахтар перевернув все з ніг на голову в дебюті другого тайму, забивши 2 голи за 7 хвилин. Чоботенко зіграв рукою на лінії карного майданчика – пенальті, який реалізував Бондаренко. Уперед "гірників" вивів Траоре. Потужний буркінієць протиснув захисника і чітко завершив момент. Добив Колос "джокер" Келсі, який вийшов на заміну і за хвилину вже святкував гол.