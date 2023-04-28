Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу
28 квітня 17:53 - Читать на русском
Колос поступився Шахтарю в матчі 23 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Артем Бондаренко 47’
Лассіна Траоре 52’
Кевін Келсі 80’
47’ Артем Бондаренко
52’ Лассіна Траоре
80’ Кевін Келсі
Колос ошелешив лідера таблиці голом на 12-й хвилині. Вихованець Динамо Оріховський залишився без нагляду і з кількох метрів розстріляв ворота Трубіна.
Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи
Шахтар перевернув все з ніг на голову в дебюті другого тайму, забивши 2 голи за 7 хвилин. Чоботенко зіграв рукою на лінії карного майданчика – пенальті, який реалізував Бондаренко. Уперед "гірників" вивів Траоре. Потужний буркінієць протиснув захисника і чітко завершив момент. Добив Колос "джокер" Келсі, який вийшов на заміну і за хвилину вже святкував гол.
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