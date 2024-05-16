"Я абсолютно впевнений, що найголовніші перемоги Шахтаря попереду. І ми зробимо все можливе, щоб наш клуб був гідно представлений у Європі.

Шедевральний гол Ковталюка п'яткою у фіналі Кубка України у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:2

Щоб наші вболівальники отримували ще більше радісних емоцій від яскравої, красивої, атакувальної гри Шахтаря. Тому що наші вболівальники на це заслуговують. Багато хто з них зараз мужньо захищає кожен метр нашої української землі. Завдяки ним ми можемо грати у футбол і радіти нашим перемогам", – цитує Ахметова офіційний сайт "гірників".

Топ-менеджери клубу (Сергій Палкін і Даріо Срна), а також тренери команди (Маріно Пушич та Маріо Станіч) передали президенту Шахтаря золоті медалі чемпіона УПЛ і володаря Кубка України.

Шахтар виграв Кубок України, втримавши непросту перемогу над Ворсклою – "гірники" обійшли Динамо за кількістю трофеїв