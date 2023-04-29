У матчі 23-го туру УПЛ харків'яни не втримали перемогу над закарпатцями. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди в останніх двох турах зуміли значно покращити свою статистику, набравши по чотири очки. Металіст 1925 випереджав Минай на одну перемогу, тож успішна гра підопічних Шарана могла зрівняти команди у турнірній таблиці. Зрештою, обидва колективи поки не забезпечили собі місця в еліті у наступному сезоні, тож протистояння обіцяло бути запеклим.

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Команди розпочали обережно, спромігшись на перший удар у матчі лише на 13-й хвилині: Русин бив здалеку, однак м'яч пролетів за кілька метрів від стійки. За грою безпосередніх конкурентів за збереження прописки з трибун спостерігав наставник Металіста Періца Огнєновіч, чия команда напередодні поступилась Динамо і не знає смаку перемог вже 16 матчів поспіль.

Другий небезпечний момент виник аж на 29-й хвилині, коли харків'яни отримали право на стандарт поблизу штрафного суперника. Вачіберадзе зумів перекинути сферу через стінку, але вона прилетіла прямо у руки Бандурі.

За трохи Бичек головою замикав навіс з кутового на дальню стійку, але дивом не влучив у ворота. У відповідь Горін також головою бив по центру – Сидоренко на лінії встиг зупинити м'яч.

На 42-й хвилині Бичек у боротьбі з Нємчаніновим вривався у воротарський і впав, схопившись за задню поверхню стегна. Захисник Миная вирішив, що хавбек гостей симулює, натякаючи на пенальті, і побіг висловлювати претензії супернику. Згодом всі у всьому розібрались – на другий тайм Бичек вже не вийшов (його замінив Андрій Чирук).

Вже у доданий час Минай ледь не забив у роздягальню: Нємчанінов здалеку вирішив розрядити свою гармату, м'яч летів під поперечину і Сидоренко не без проблем перевів сферу у поперечину. Круглий вилетів у поле на Вишневського, а той головою пробив прямо у голкіпера.

По перерві Металіст 1925 вийшов вперед. Після навісу з кутового Горін програв дуель Безуглому і Микита замкнув у сітку повз Бандуру. Шаран миттєво відповів потрійною заміною, прибравши з поля і винуватця гола.

За трохи за задню поверхню стегна схопився і Капінус. Лікарі намагались поставити гравця на ноги, однак він не зумів піднятись і з гримасами болю по пластунськи виповз за межі поля.

На 65-й Русин увімкнув "режим Мессі": обійшов одразу чотирьох суперників і викотив під удар Чируку, який з вигідної позиції запустив по горобцях. Курило мав шанс подвоїти перевагу харків'ян, але замикаючи у падінні навіс на дальню штангу не влучив у ворота. За мить він врятував свою команду, заблокувавши простріл Твердохліба.

Президент Миная Валерій Пересоляк явно був незадоволений грою своєї команди, і гравці це відчули. На 72-й хвилині півзахисник Миная впав у штрафному суперника у боротьбі з Курилом, і арбітр вказав на позначку. Вітенчук легко розвів м'яч і голкіпера по кутах.

Рогозинський навішував зі штрафного до воріт Сидоренка, закарпатці пробили, але удар вийшов не влучним. Вже у доданий час Габелок з кутового закрути в воротарський, Курило головою замикав, але м'яч полетів повз дальню стійку, на якій чатував Русин. "Харківський Мессі" банально не влучив по м'ячу.

Нічия принесла Минаю 23 очки і тринадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Металіст 1925 з 26-ма пунктами десятий.

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