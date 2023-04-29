Після результативної перемоги Динамо над Металістом відрив луганського клубу від киян скоротився до 2 балів. Відтак номінальні господарі прагнули відновити статус-кво. Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Чорноморець на "Футбол 24", стартував о 13:00. Підопічні ван Леувена забили з другого удару в площину воріт. Бенефіс орендованого в Динамо опорника у високому пресингу. Спершу Бражко перехопив м'яч на правому фланзі, але не зміг прошити Непогодова. А на 16 хвилині Володимир натиснув на одеситів уже ліворуч, після чого віддав розкішний розрізний пас. Герреро свій перший же шанс реалізував.

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Згодом панамський форвард не реалізував кілька вигідних моментів, а забитих м'ячів могло бути значно більше. Чорноморець продовжував спроби вийти з оборони через пас і розіграші, а Зоря все частіше ловила на помилках. З тією лише зміною, що втрати ставалися в середині поля. Навіть не полічити, скільки шансів луганський клуб отримав у перехідних фазах. Одна за одною накочувалися хвилі контратак по центру. Однак чи то Герреро ухвалював хибні рішення, чи то Булеца, Русин і Антюх не могли краще розпорядитися більшістю вкупі з величезним простором.

Коли одесити, здавалося, змогли стабілізувати ситуацію, Русин запресингував у центрі, Антюх підхопив і бахнув здалеку. Блискучий удар викупленого в Динамо вінгера не дав Непогодову жодних шансів на порятунок. Чорноморець повернувся у гру після ідеального навісу бельгійця з правого флангу. Бадібанга подав точно на голову Єрмакову. Це було доволі логічно, адже Зоря з часом здала, а після перерви почала все більше притискатися до своїх воріт, пропускаючи удар за ударом. Поступово фаворити почали оговтуватися. Русин зіпсував кілька моментів.

А далі Герреро відіграв метрів 3 ривком з центра поля, обігнавши останнього захисника. Панамець викотив Антюху, який у дотик не пробив, а далі вже змушений був відліплюватися від чіпких захисників, один з яких вибив з лінії порожніх воріт. Команда Григорчука не забувала огризатися, покладаючи свої основні надії на проходи й удари Авагімяна. Як не дивно, але обидва суперники більшість моментів створювали на швидких контратаках. У позиційному наступі не дуже клеїлося ні в тих, ні в інших.

І тут Герреро оформлює 3+3 за системою гол плюс пас у своєму 6 матчі в УПЛ. Трансфер 2023 року в чемпіонаті України, не інакше. Панамець, який до того забивав переможні голи у ворота Динамо і СК Дніпро-1, обігрався з Антюхом на правому фланзі, продерся у штрафний і викотив під 8 результативний удар Назарія Русина в сезоні. Зоря набирає 49 балів, відновлюючи 5-очковий відрив від Динамо і відстаючи на 2 від Дніпра-1, що дотискає таки Інгулець. Чорноморець з 23 пунктами залишається на межі безпечної від вильоту зони. Знущальний для киян факт: орендовані та продані в луганський клуб динамівці оформили 2 голи плюс асист у звітній зустрічі.

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