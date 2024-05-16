Ребров розкрив зарплати гравців у період свого тренерства в Динамо
Наставник збірної України Сергій Ребров на своєму прикладі розповів, який шлях треба пройти, аби стати успішним тренером.
"Мене часто запитують, що важче: бути гравцем чи тренером? Я вважаю, що тренером, тому що після свистка робота гравця закінчується, і він йде додому, тоді ж як на тренерові лежить аналіз гри, що пройшла, і підготовка до тієї, яка буде.
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Якщо в минулому ти був гравцем, цей досвід тобі особливо не допоможе, коли ти станеш тренером. Зате тепер допомагає той досвід, який я отримав за ці десять років. У перший рік тренерства у мене була купа ідей, не підтверджених практикою.
Коли я очолив Динамо, де у футболістів могла бути зарплата по 3 мільйони доларів на рік, важливим було здобути їхню довіру. Тому я одразу почав шукати індивідуальний підхід до кожного. Згодом їхня віра в мене дала результати", – розповів Ребров в інтерв'ю Forbes.
Нагадаємо, Сергій Станіславович очолював Динамо з 2014-го по 2017-й роки.
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