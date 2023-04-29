СК Днепр-1 не без проблем разобрался с Ингульцем (2:0) в матче 23 тура УПЛ. Отчет игры читайте на "Футбол 24".

После очередной победы Шахтера команда Кучера отставала от "горняков" на 8 очков. Правда, с двумя матчами в запасе. Но игра одного претендентов на титул в последних поединках не впечатляла. Днепряне, в частности, не без проблем дожали Рух. Ингулец же не уступал два тура подряд, минимально переиграв тех же львовян и расписав ничью с Александрией. В случае победы подопечные Ковальца могли бы подняться на 7 строчку.

Минай благодаря пенальти спасся с Металлистом 1925 – Эдмар и Ко потеряли 2 лидеров, "харьковский Месси" снова в огне

Стартовая четверть игры прошла в жесткой борьбе. Бланко получил раннюю желтую за грубый фол против Кухарука. СК Днепр-1 впервые реально угрожал воротам Билыка на 15-й минуте. Довбик после сольного прохода организовал момент для Гуцуляка, но тот не сумел акцентированно пробить из района 11-метровой отметки.

В середине первого тайма хозяева заиграли активнее, совершив несколько опасных подходов к воротам днепрян. Ковольов, в частности, разрядил пушку метров с 40 – рядом со штангой. Рыбак, скорее всего, не успевал закрыть правый от себя угол. Днепряне ответили изысканным пасом пяткой от Довбика на Адамюка, который не попал в створ.

Ингулец нагружал оборону гостей навесами. Кухарук и Поспелов в зеркальных эпизодах не замикали на дальней шатнге. Перед самым перерывом гости запороли перспективный контрвыпад. Адамюк катил в центр штрафной, но там никого не было. Печальные нули – квинтэссенция абсолютно неинтересного футбола в стартовом 45 минут. Ингулец комфортно чувствовал себя в борьбе, а СК Днепр-1 не смог перевести игру в более конструктивное русло.

Второй тайм начался с опасного удара Запорожца, которому не хватило сил, чтобы прошить Рыбака с левого угла вратарского. До сих пор самый лучший момент на обе команды. Ингулец продолжал давить, Довбику пришлось головой выносить на ближней стойке. А потом арбитр Иванов назначил противоречивый пенальти в ворота хозяев. Клименко вроде бы фолил в борьбе с Гуцуляком. Протесты игроков и тренерского штаба Ингульца не помогли. Довбик уверенно реализовал приговор ударом под перекладину, оформив свой 8-й гол в последних 5 матчах и 20-й в чемпионате в целом.

На этом эмоции не утихли. Адамюк, скорее всего, остановил мяч рукой на подступах к штрафной, однако рефери не остановил игру. Ковалец взорвался на бровке, Иванову пришлось провести воспитательную беседу. На фоне споров и бесконечных апелляций Когут забил в стиле барселонского Рафиньи. Откликнулся на дальнюю передачу Сватка и в касание головой технически перебросил вратаря. Умеют же!

После второго пропущенного мяча Ингулец остановился. "Спортклубовцы" спокойно контролировали игру и не позволили подопечным Ковальца ничего создать. В итоге 2:0 в пользу гостей. СК Днепр-1 (игра в запасе) остается позади Шахтера на 5 очков. Чемпионская интрига продолжает жить. Тем более, в мае лидеры проведут очное противостояние.

Заря разбила Черноморец в матче УПЛ – топовые динамовцы и открытие года не дают Киеву мечтать о медалях