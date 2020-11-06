Програму 9-го туру УПЛ відкриває поєдинок між СК Дніпро-1 та Колосом. Дніпровці останнім часом подобаються: в трьох крайніх зустрічах підопічні Ігоря Йовічевіча здобули дві красиві перемоги (над Десною та Львовом), до цього видали дуже симпатичний матч проти Ворскли, а минулого тижня вони дали бій Динамо. Гол Назаренка так і взагалі можна назвати найкращим у турі, але й без того "спортклубівці" діяли досить сильно, нав'язавши киянам боротьбу та довгий час тримаючи необхідний для себе темп.

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Словом, ця команда зараз на ходу – і це дуже вчасно. Навіть до третього місця "жовто-чорним" не вистачає всього-то сім очок, а до інших місць у зоні ЛЄ треба відквитати ще менший гандикап. Конкуренти втрачатимуть очки, але важливо й самому не оступатись. Таким чином, у матчі проти Колоса дніпровцям потрібна лише перемога. Та і реванш за два розгроми та блокування виходу в плей-офф за єврокубки варто б дати.

Благо, ковалівці зараз на спаді. В останніх п'яти матчах вони святкували лише одну перемогу, та й ту здобули завдяки вигаданому пенальті на останній секунді – у інших зустрічах зафіксовані три нічиї та поразка. Все б нічого, але суперники не були топовими – Колос оступився у поєдинках проти Миная, Інгульця та Олімпіка, а із Зорею вирвав нічию завдяки ще одному "лівому" пенальті. Причому в крайніх двох матчах ковалівці пропускали голи на 17-й хвилині кожного з таймів. Прямо містика якась.

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Так чи інаше, зараз підопічним Руслана Костишина потрібно виходити з ями, тому що вони вже зараз йдуть шостими. Звісно, таблиця дуже рівна, тож шанси повернутись у боротьбу за ЛЄ ще будуть, але безвиграшну серію треба переривати за будь-яких умов.

Кадрова ситуація

Травмовані: Новак, Антюх (під питанням) – Коркішко, Бєляєв, Сафронов (під питанням)

Дискваліфіковані: Ігнатенко (СК Дніпро-1)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Колос

СК Дніпро-1: Сарнавський – Дубінчак, Логінов, Адамюк, Тейлор – Батагов, Піхальонок – Булеца, Когут, Назаренко – Довбик.

Колос: Кучерук – Ємець, Чорноморець, Гавриш, Кравченко – Задоя – Ільїн, Смирний, Костишин, Морозко – Лисенко.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Дніпровці зараз набрали переможний темп, та ще й грають вдома – останній факт має значення, адже на Дніпро Арені "жовто-чорні" завжди перемагали Колос. Ковалівці ж в останніх матчах виглядають вкрай натужно. Помітно, що після форсованої підготовки до ЛЄ команда потрапила у певну функціональну та моральну яму – вибратись з неї у матчі проти нинішнього СК Дніпро-1 буде важко. Фаворитами зустрічі виглядають саме господарі.

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