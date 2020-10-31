Спроба реваншу за поразку киян 1:3 на виїзді в минулому сезоні. Тільки цього разу автор тодішнього хет-трику Супряга поміняв команди. Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Йовічевіча набрала гарну ходу. За останні 3 тури в УПЛ лише нинішні суперники набрали по 7 очок, причому дніпряни навіть з кращою різницею. Відзначимо, що Луческу змушений випускати в основі 18-річного дебютанта Нещерета, адже двоє головних воротарів (Бущан та Бойко) захворіли на коронавірус. З румунським тренером кияни в чемпіонаті ще не програвали, поступившись лише Ювентусу в ЛЧ (загалом 13 ігор, 9 перемог).

СК Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший удар на 6 хвилині. Буяльський обігрався із Шепелєвим і подав на дальній кут штрафного – Караваєва заблокували. Той же Олександр класно продерся напівфлангом, цього разу віддячивши пасом Віталію. Підсумок атаки той же – блок. Стіночками і вриваннями намагається Динамо розхитувати насичені редути дніпрян. Усе прекрасно, поки не доходить справа до останнього пасу. А ось один із найгостріших гравців Йовічевіча забив після першої вилазки номінальних господарів (гра проходить на НСК Олімпійський) в атаку. Назаренко легко на швидкості хитнув Караваєва, підстраховки нема, зате є ефектний гол, який і з зірками АПЛ міг би конкурувати.

Перша помилка СК Дніпро-1 ледь не завершилася взяттям воріт. Буяльський у своєму стилі першим зорієнтувався, пішло переведення на Циганкова, але той приклад з Назаренка не взяв, наступивши на ногу Логінову після спроби прибрати під ліву. Шепелєв підібрав м'яч на 11 метрах, на удар не наважився і скинув назад на вільного Андрієвського – занадто сильно і високо. Циганков знайшов собі зону праворуч, віддав у центр штрафного. Та потім динамівці знову відкотили під дальній удар Андрієвському. Це було щось із регбі.

Циганков знову взяв гру на себе. Простріл замикав у боротьбі Супряга, лише кутовий. Подача все того ж Віктора, Адамюк жорстко випередив Попова, ледь не травмувавши Дениса, і пробив у власні ворота. Нагадало Олімпік на старті сезону. Не витримали гості тиску киян по правому флангу, а тоді була подача зліва. Після криків Луческу з мотивацією для когось із підопічних, аби той знову і знову ішов сам, запрацював мотор Циганкова. І саме №15 забив після чергового підбирання Буяльського у штрафному.

Жерсон замінив Вербіча, в якого крім слабенького удару в руки Сарнавському, нічого особливого не вийшло. Родрігес відразу ж отримав класний пас на хід від Андрієвського, але пішов на двох суперників і загубив момент. Лєднєв замість Буяльського. Серія замін у Йовічевіча. Дуже слабко виглядає СК Дніпро-1. Команда продовжує фактично тільки відбиватися, хоча треба відіграватися. Лєднєв дає відпочити Буяльському на хвилин 20. Саме Богдан перспективно закидав на дальню стійку, снаряд ледь не опустився у ворота.

Жерсон завершував зусилля Супряги – Логінов намагався перехопити і ледь не зрізав у свої ворота. Попов дуже впевнено вигризає всі свої м'ячі. Шепелєв отримав пошкодження на 85-й. Сидорчук стає останньою заміною Луческу. Статистика кутових красномовна (8:0 на користь Динамо). Перспективний штрафний гостей розіграно без шансів на успіх. У підсумку Динамо на класі Циганкова утримує 4-очкову перевагу над Шахтарем в УПЛ. Ворскла може скоротити відрив від лідера до 2 балів, якщо переможе Львів. Уже в середу, 4 листопада, команду Луческу чекає виїзний тест Барселоною.