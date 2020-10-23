Дніпряни хотіли зняти красиве відео про виїзд до Львова, але уважні глядачі одразу помітили "зашквар".

ФК Львів прийматиме СК Дніпро-1 в рамках 7-го туру УПЛ. Гості завчасно виїхали на матч клубним автобусом і навіть змонтували відеозвіт про поїздку, але щось пішло не так.

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На відео оператор зняв крупним планом вимпел Прикордонної служби Росії, який гойдався перед лобовим склом в автобусі. Це одразу викликало хвилю обурення у мережі, а прес-служба клубу "перезалила" відеоролик, вже без провокаційних кадрів.

Після шести турів УПЛ дніпряни розташувались на 10-й сходинці.

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