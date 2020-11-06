Программа 9-го тура УПЛ открывает поединок между СК Днепр-1 и Колосом. Днепровцы в последнее время нравятся: в трёх крайних встречах подопечные Игоря Йовичевича одержали две красивые победы (над Десной и Львовом), до этого выдали очень симпатичный матч против Ворсклы, а на прошлой неделе они дали бой Динамо. Гол Назаренко так и вообще можно назвать лучшим в туре, но и без того "спортклубовцы" действовали довольно симпатично, навязав киевлянам борьбу и долгое время удерживая необходимый для себя темп.

Словом, эта команда сейчас на ходу – и это очень вовремя. Даже до третьего места "желто-чёрным" не хватает всего-то семь очков, а к другим местам в зоне ЛЕ надо отквитать ещё меньший гандикап. Конкуренты будут терять очки, но важно и самому не оступаться. Таким образом, в матче против Колоса днепровцам нужна только победа. Да и реванш за два разгрома и блокировку выхода в плей-офф за еврокубки нужно дать.

Благо, ковалёвцы сейчас на спаде. В последних пяти матчах они праздновали лишь одну победу, да и ту добыли благодаря вымышленному пенальти на последней секунде – в других встречах было три ничьи и поражение. Всё бы ничего, но соперники не были топовыми – Колос оступился в поединках против Миная, Ингульца и Олимпика, а с Зарёй вырвал ничью благодаря ещё одному "левому" пенальти. Причём в крайних двух матчах ковалёвке пропускали голы на 17-й минуте каждого из таймов. Прямо мистика какая-то.

Так и наша, сейчас подопечным Руслана Костишина нужно выходить из ямы, потому что они уже сейчас идут шестыми. Конечно, таблица очень ровная, а шансы вернуться в борьбу за ЛЕ ещё будут, но безвыигрышную серию надо прерывать при любых условиях.

Кадровая ситуация

Травмированные: Новак, Антюх (под вопросом) – Коркишко, Беляев, Сафронов (под вопросом)

Дисквалифицированы: Игнатенко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Колос

СК Днепр-1: Сарнавский – Дубинчак, Логинов, Адамюк Тейлор – Батагов, Пихалёнок – Булеца, Когут, Назаренко – Довбик.

Колос: Кучерук – Емец, Черноморец, Гавриш, Кравченко – Задоя – Ильин, Смирный, Костышин, Морозко – Лысенко.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Днепровцы сейчас набрали победный темп, да ещё и играют дома – последний факт имеет значение, ведь на Днепр Арене "желто-черные" всегда били Колос. Ковалёвцы же в последних матчах выглядят крайне натужно. Заметно, что после форсированной подготовки к ЛЕ команда попала в определённую функциональную и моральную яму – выбраться из неё в матче против нынешнего СК Днепр-1 будет трудно. Фаворитами встречи выглядят именно хозяева.