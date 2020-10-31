"Враження двоякі: програли домашню гру супернику нашого рівня. У президента день народження, ми вкотре не змогли подарувати йому перемогу. Ми хотіли перемогти. У першому таймі, вважаю, була якісна гра.

Колос – Олімпік – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ротація складу? Ми дивимося тренування, працюємо кожен день. У нас 8 чоловік старше 30 років. За великим рахунком, це накладає певний відбиток. Ніяких покарань немає. Деякі гравці виглядають важкувато, тому ми довірилися тим, хто б міг дати швидкість, якийсь азарт. У першому таймі хлопці якісно грали: Олімпік лише раз перейшов центр поля.

Немає такого, щоб ми штучно загнали команду в яму. По суті, це перша програна гра для нас в чемпіонаті. Ми всі хочемо перемагати і бути вище в турнірній таблиці", – цитує Костишина видання Sport.ua.

Перемога дозволила Олімпіку набрати 12 очок і піднятись на 5-ту сходинку турнірної таблиці, Колос з такою ж кількістю балів йде шостим.

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