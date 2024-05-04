Перша ліга 2023/24, 7-й тур, друге коло

Чемпіонська група

Епіцентр – Полтава – 3:2

Голи: Кравчук, 18, Стень, 28, Мороз, 40 – Марусіч, 5, Щербак, 26, (пен.)

Кудрівка – Інгулець – 0:3

Голи: Сітало, 36, 75, Квасов, 85

Прикарпаття – ФСК Маріуполь – 1:0

Гол: Хома, 47

Група на вибування

Чернігів – Буковина – 1:5

Голи: Мироненко, 30 – Андрейчук, 22, 54, (пен.), 65, Гончарук, 28, Новотрясов, 47

Діназ – Нива Тернопіль – 2:0

Голи: Новиков, 24, Борисенко, 87

Вилучення: Козак, 75 (Нива Т)

Гірник-Спорт – Хуст – 0:2

Голи: Приходько, 31, 56, (пен.)

У Першій лізі в неділю відбулось одразу 6 поєдинків. У чемпіонській групі Інгулець фактично гарантував путівку в УПЛ, розбивши на виїзді Кудрівку. Дубль оформив Сітало (по голу в кожному з таймів), а Квасов під кінець зустрічі поставив крапку в матчі.

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Епіцентр вирвав перемогу у грі з Полтавою. Марусіч вивів полтавців вперед на 5-й хвилині, а Кравчук вирівняв становище на 18-й. Полтава знову вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті Щербака, але Стень та Мороз ще до перерви оформили камбек для Епіцентра. Прикарпаття у своєму матчі мінімально здолало ФСК Маріуполь – єдиний гол у матчі в активі Хоми.

Також три матчі відбулось і в групі на вибування. Буковина розбила Чернігів, який має все менше шансів на порятунок від вильоту. На 5 голів у власні ворота (відзначимо хет-трик Андрейчука) чернігівці відповіли голом Мироненка. Діназ впевнено обіграв тернопільську Ниву завдяки голам Новикова та Борисенка, а тернополяни догравали в меншості після вилучення Козака.

А Хуст у битві за виживання переміг Гірник-Спорт також з рахунком 2:0 – дубль в активі Приходька. Ця перемога дозволила Хусту піднятись у зону перехідних матчів, набравши 23 очки, а Гірник-Спорт залишився у зоні вильоту з 20 пунктами.

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