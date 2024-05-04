Оболонь зробила важливий крок у боротьбі за виживання, обігравши ЛНЗ у матчі 27-го туру УПЛ. Читайте огляд матчу, який відбувся 4 травня 2024 року, на "Футбол 24".

Старт матчу був перенесений майже на 20 хвилин через нетривалу повітряну тривогу в Києві. Вже на 2-й хвилині ЛНЗ ледь не повів у рахунку. Рибалка пробив з лінії штрафного, але удар заблокував захисник (з підозрою на гру рукою). М'яч відскочив до Прядуна, але Максим низом поцілив у стійку.

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Черкасці мали ще одну чудову нагоду забити. Гравці ЛНЗ втрьох вибігали на захисника з воротарем, Молло з лівого флангу віддав на вільного Яшарі в центрі штрафного, той в дотик пробив, але Кичак ногою здійснив сейв. На 22-й хвилині Оболонь відповіла, і відповіла результативно. Черненко навісив з кутового, а Краснопір виграв боротьбу на другому поверсі та головою переправив м'яч у ближній кут. Тарануха міг подвоїти перевагу, але нападнику трохи не вистачило точності – м'яч просвистів повз стійку.

До кінця першого тайму ЛНЗ мав дві нагоди здалеку, але надійно діяв Кичак. По перерві моментів було не дуже багато, але саме черкасці володіли ініціативою, оскільки їм треба відіграватись. Оболонь же трохи підсіла, проте відповідала контратаками. В підсумку, "пивовари" втримали переможний рахунок, загалом здобувши лише другу перемогу після зимової перерви.

Таким чином, Оболонь набрала 25 очок та відірвалась від Вереса вже на 5 пунктів – київська команда перервала серіюз 6 матчів без перемог. ЛНЗ з 32 балами залишився сьомим.

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