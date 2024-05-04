Наставник "канонірів" висловив свої думки щодо ймовірного трансферу 27-річного нападника Габріеля Жезуса на фоні чуток про його відхід з команди.

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"Я не знаю, звідки беруться ці чутки. Чи маємо ми намір продавати Габріеля Жезуса? Ні, ні", – цитує Артету Football.london.

Нагадаємо, що Жезус перейшов в Арсенал з Манчестер Сіті у 2022 році. Загалом бразилець зіграв за "канонірів" у 66 матчах у всіх турнірах, в яких забив 19 голів та віддав 14 асистів.

Габріель Жезус має гарні взаємини з Олександром Зінченком. Бразилець ставиться до українського захисника, як до брата.

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